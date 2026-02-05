داعش در افغانستان و عراق تهدید مداوم به امنیت منطقه و جهان است – ملل متحد

سازمان ملل متحد هشدار داده است که گروه دولت اسلامی (داعش) در عراق و شاخۀ خراسان این گروه در افغانستان به عنوان تهدید مداوم به امنیت منطقه و جهان باقی مانده است.

الکساندر زویف، معاون منشی عمومی سازمان ملل متحد در امور مبارزه با تروریزم روز چهارشنبه با ارایۀ گزارش شش ماهۀ این سازمان در مورد تهدید تروریزم در جهان به شورای امنیت ملل متحد گفت: "شاخۀ خراسان داعش در افغانستان همچنان یکی از جدی‌ترین تهدیدها به منطقه و فراتر از آن است."

این مقام ملل متحد افزود که با وصف کاهش شمار حملات، شاخۀ خراسان داعش "توانایی تجدید سریع صفوف خود را، به شمول جلب و جذب از طریق آنلاین، حفظ کرده است."

زویف با اشارۀ مستقیم به حملۀ اخیر داعش در شهر کابل گفت: "ماه گذشته، شورا [شورای امنیت ملل متحد] حملۀ شنیع تروریستی ۱۹ جنوری در رستورانی در شهر کابل را محکوم کرد که شاخۀ خراسان داعش مسوولیت آن را گرفت. این حمله منجر به کشته شدن هفت نفر و زخمی شدن چندین نفر دیگر به شمول یک کودک شد."

او گفت که تهدید داعش در حال تحول است، طوریکه به گفتۀ وی این گروه و گروه‌های وابسته به آن از تکنالوژی‌های نوظهور چون رمزارزها، ابزار سایبری، طیاره‌های بی‌سرنشین (درون‌ها) و هوش مصنوعی برای ترویج افراطیت، جلب و جذب به ویژه استخدام جوانان کار می‌گیرد.

مایک والتز، نمایندۀ ایالات متحده در سازمان ملل متحد، در سخنرانی در این نشست از آنچه "تهدید روبه رشد" داعش و القاعده خواند، ابراز "نگرانی عمیق" کرد.

والتز گفت: "تمرکز فزایندۀ داعش بر افریقا، و استقامت هسته‌های آن در سوریه و عراق، و تهدید مداوم داعش-خراسان در افغانستان، واقعاً نیاز به تلاش‌های پایدار و هماهنگ ما برای مبارزه با تروریزم را تقویت می‌کند."

نمایندگان بریتانیا، پاکستان و چین در این نشست حضور گروه‌های تروریستی در افغانستان، به‌شمول داعش، را مایۀ نگرانی و تهدید جدی برای منطقه و فراتر از آن خواندند. نمایندۀ چین از حکومت طالبان خواست تا در برابر گروه‌های تروریستی مستقر در افغانستان "قاطعانه" اقدام کند.

در همین حال، ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در واکنش به گزارش سازمان ملل متحد، نگرانی‌ها را در مورد حضور داعش در افغانستان "بی‌اساس" خواند.

مجاهد با نشر پیام‌هایی در شبکۀ ایکس گفته است: "این نگرانی‌ها به دلیلی مطرح می‌شود که افغانستان در آن نشست حضور ندارد تا موقف مستند و واقعیت‌های خود را ارایه کند. برخی کشورها از این خلا استفاده می‌کنند و در بارۀ امنیت افغانستان پروپاگند کرده، تشویش ایجاد می‌کنند."

سخنگوی حکومت طالبان یکبار دیگر ادعای همیشگی این گروه را تکرار کرده است که "هیچ گروه خارجی و خودسر" در افغانستان حضور نداشته و به ادعای وی "داعش در افغانستان شکست خورده" و در همسایگی این کشور (پاکستان) لانه ساخته است.

معاون منشی عمومی سازمان ملل متحد در پایان این نشست، بر ضرورت تلاش‌های مداوم بین‌المللی برای مقابله با تهدید داعش تاکید کرد.