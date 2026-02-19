پاکستان دپلومات طالبان را در پیوند به حملات تروریستی اخیر در خیبرپشتونخوا احضار کرد 

وزارت خارجۀ پاکستان روز پنجشنبه (۱۹ فبروری) معاون سفیر حکومت طالبان در اسلام‌آباد را در پیوند به حملات روز دوشنبه در ایالت خیبرپشتونخوا احضار کرد.

خبرگزاری دولتی پاکستان به نقل از اعلامیۀ وزارت خارجۀ آن کشور گزارش داده است که به دپلومات طالبان "اعتراض شدید" پاکستان در خصوص این حمله ابلاغ شد.

در اعلامیه به نقل از طاهر انداربی، سخنگوی وزارت خارجۀ پاکستان آمده است که این وزارتخانه به دپلومات طالبان، نگرانی جدی خود را به خاطر "مستقر بودن تمام رهبری گروه فتنه الخوارج / تحریک طالبان پاکستان در افغانستان" ابراز کرده و افزوده است که این افراد "با مصوونیت از مجازات از خاک افغانستان فعالیت می‌کنند."

حکومت طالبان به کرات این ادعای اسلام‌آباد را رد کرده و تاکید کرده است که به هیچ گروهی اجازه نمی‌دهد از خاک افغانستان علیه هیچ کشوری استفاده کند.

در پی حملۀ روز دوشنبه با یک موتر بم‌گذاری شده و درگیری‌های متعاقب آن در ساحۀ باجور در ایالت خیبر پختونخوا، اردوی پاکستان تایید کرد که دست کم ۱۱ سرباز پاکستانی و ۱۲ جنگجوی تحریک طالبان پاکستان کشته شدند.

اردوی پاکستان گروه "فتنه الخوارج" را که به جنگجویان تحریک طالبان پاکستان اطلاق می‌کنند، مسوول این حمله عنوان کرد، اما تا زمان نشر این خبر، هیچ گروهی مسوولیت این حمله را به عهده نگرفته است.

اندرابی روز پنجشنبه در یک کنفرانس خبری گفت: "... پاکستان بارها از رژیم طالبان تضمین خواسته است، اما متاسفانه هیچ اقدام مشخصی مشاهده نشده است. به رژیم طالبان افغانستان گفته شده است که اقدامات فوری، قوی و قابل تاییدی را علیه همه گروه‌ها و رهبری تروریستی که از خاک آن کشور فعالیت می‌کنند، انجام دهد."

به دنبال تشدید تنش‌ها میان حکومت طالبان در افغانستان و پاکستان، تا کنون چندین دور مذاکره میان نمایندگان دو طرف در دوحه و استانبول بدون نتیجه پایان یافته است.

مقامات طالبان، هیات پاکستانی را در این مذاکرات به ارایۀ خواست‌هایی متهم می‌کنند که به گفتۀ امیرخان متقی، وزیر خارجۀ حکومت طالبان، " "ناممکن و نامعقول" است.