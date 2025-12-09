جنرال عاصم منیر، لوی درستیز قوای مسلح پاکستان، به حکومت طالبان در افغانستان هشدار داده است که بین روابط با اسلام آباد و حمایت از تحریک طالبان پاکستان (تی‌تی‌پی) یکی را انتخاب کند.

او این پیام را روز دوشنبه در راولپندی، همزمان با گشایش فرماندهی مشترک نیروهای دفاعی متحد پاکستان، داد. جنرال منیر گفت که این فرماندهی جدید، هماهنگی بین اردو، نیروهای بحری، نیروهای هوایی، حوزه‌های سایبری و استخباراتی را تقویت خواهد کرد.

هشدار منیر پس از ماه‌ها افزایش تنش بین پاکستان و مقامات طالبان در کابل صادر می‌شود. اسلام‌آباد مدعی است که تحریک طالبان پاکستان از زمان به قدرت رسیدن طالبان در سال ۲۰۲۱، حضور خود را در داخل افغانستان گسترش داده است.

مقامات پاکستانی همچنان ادعا می‌کنند که تحریک طالبان پاکستانی از خاک افغانستان برای برنامه‌ریزی حملات و عبور آزادانه از مرز استفاده می‌کند. کابل این ادعا را رد می‌کند و می‌گوید مشکلات امنیتی پاکستان "داخلی" است.

تنش‌ها در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ پس از حملات مکرر تحریک طالبان پاکستان و فروپاشی آتش‌بس کوتاه‌مدت بین این گروه و اسلام‌آباد که طالبان افغانستان، آن را میانجی‌گری کرده بود، به اوج خود رسید.

سرانجام، پاکستان سال گذشته، با این ادعا که جنگجویان تحریک طالبان پاکستان را هدف قرار می‌دهد، به انجام حملات فرامرزی در افغانستان اقدام کرد. حکومت طالبان حملات پاکستان رامحکوم کرده و مدعی شد که در نتیجۀ آن کودکان و غیر نظامیان کشته شده اند.

پس از آن، روابط بین پاکستان و حکومت طالبان به وخامت گرایید و در این مدت مرز بین دو کشور بارها مسدود شده است.

با این همه، در تازه ترین موج خشونت ها، شام دوشنبه، چندین فرد مسلح بر یک پوستۀ امنیتی در منطقه کرم حمله کرده و حد اقل شش سرباز پاکستانی را کشتند. به گفته یک مقام محلی در این حمله، دو جنگجوی مسلح و چهار نفر دیگر زخمی شده اند.

بر اساس گزارش ها، تحریک طالبان پاکستان مسوولیت این حمله را بر عهده گرفته است.

تنش‌ها بین اسلام آباد و حکومت طالبان، پس از درگیری‌های مرگبار مرزی در ماه اکتوبر که منجر به کشته شدن سربازان و غیرنظامیان از هر دو طرف شد، رو به افزایش نهاده است. با وجود اینکه آتش‌بس بین حکومت طالبان و پاکستان با میانجی‌گری قطر، برقرار شد، اما مذاکرات ماه گذشته بین دو طرف در استانبول به توافق جامع و پایدار نیانجامید. مرز بین پاکستان و افغانستان همچنان مسدود باقی مانده است.