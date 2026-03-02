پیت هگسیت، وزیر جنگ ایالات متحده در نخستین کنفرانس خبری در بارۀ جزییات عملیات مشترک ایالات متحده و اسراییل علیه رژیم ایران گفت که "ما این جنگ را آغاز نکردیم، اما زیر رهبری رییس جمهور ترمپ، آن را به پایان میرسانیم."
هگسیت در این کنفرانس مشترک با دن کین، لوی درستیز عمومی قوای مسلح ایالات متحده گفت: " لازم بود رییس جمهور چهلوهفتم — یک مبارز که همیشه امریکا را در اولویت قرار میدهد — سرانجام خط سرخ را بکشد. پس از ۴۷ سال دشمنی ایران، او بارها و بارها به جهان یادآوری کرد که امریکایی بودن یعنی چیزی شکستناپذیر."
پیت هگسیت افزود که "جنگ آنان [رژیم ایران] علیه امریکاییها، به انتقام ما از آیتالله آنان و فراخوان مرگش تبدیل شده است."
وزیر جنگ امریکا گفت: "پیگیریهای لجوجانه و آشکار ایران برای هستهای شدن، هدفگیری خطوط کشتیرانی جهانی، و زرادخانهٔ رو به افزایش میزایلهای بالستیک و طیارههای بدون سرنشین مرگبارشان، دیگر خطرهای قابل تحمل نبود. ایران میزایلها و درونهای نیرومند میساخت تا برای باجخواهی هستهای خود یک سپر متعارف ایجاد کند. دوباره میگویم: یک سپر متعارف برای باجخواهی هستهای."
پیت هگسیت با اشاره به تهدید مستقیم رژیم ایران علیه امریکا و امریکاییها گفت که "پایگاهها، مردم و متحدان ما — همه در تیررس آنها قرار دارند. ایران در حالی که با دروغگویی بهدنبال بم هستهای بود، اسلحهای متعارف را بر شقیقهٔ ما گذاشته بود. این کار تقریباً در زمان اوباما و توافق بد او محقق شد، اما نه زیر رهبری این رییس جمهور." او افزود "مشخص شد رژیمی که شعار "مرگ بر امریکا" و "مرگ بر اسراییل" را سر میداد، از امریکا و اسراییل [پاسخ] دریافت کرد."
وزیر جنگ امریکا این را هم گفت که این جنگ موسوم به "تغییر رژیم نیست"؛ اما رژیم واقعاً تغییر کرد و امروز جهان از این بابت جای بهتری است."
پیت هگسیت افزود که اکنون "وقتی میزایلها و طیارههای بدون سرنشین ایرانی بدون هدف بر هوتلها، میدانهای هوایی، اپارتمانها و دیگر اهداف ملکیِ همسایگانشان فرو میریزند — تکتیکهای تروریستیِ بزدلانه از رژیمی که دههها به تروریزم بزدلانه، دروغ، مرگ و ویرانی آلوده بوده است، درماندگی دشمن را عیان" کرده است.
رژیم ایران همواره تاکید داشته است که برنامۀ هستهای آن کشور صلح آمیز بوده است اما وزیر جنگ ایالات متحده استدلال می کند که "برنامهٔ هستهای صلحآمیز نیازی به دفن شدن زیر کوهها ندارد."
هگسیت افزود که ماه جون گذشته، "عملیات چکش نیمهشب" برنامهٔ هستهای آنها را به کوه از خاک مبدل کرد."
وزیر جنگ ایالات متحده گفت که ایران فرصتهای زیادی برای مذاکره را از دست داده است.
پیت هگسیت گفت"رژیم پیشین هر فرصتی برای یک توافق صلحآمیز و معقول داشت. اما تهران مذاکره نمیکرد؛ وقتکشی میکرد تا ذخایر میزایلی را دوباره پر کند و جاهطلبیهای هستهایاش را از سر بگیرد. هدفشان گروگان گرفتن ما و تهدید به حمله بر نیروهای ما بود. رییسجمهور ترمپ این بازیها را نمیپذیرد. و همانگونه که مارکو روبیو وزیر خارجۀ ایالات متحده پس از یورش به مادورو گفت: اگر حالا نمیدانید، بدانید — رییسجمهور ترمپ، امریکا و امریکاییها را در اولویت میگذارد. او تردید نمیکند و نیروهای ما هم همینطور."
وزیر جنگ ایالات متحده تاکید کرد که ماموریت "عملیات خشم حماسی" کاملاً "متمرکز است: نابودی میزایلهای تهاجمی ایران، نابودی تولید میزایلها، نابودی نیروی بحری و دیگر زیربناهای امنیتی آنان — و اینکه هرگز [رژیم ایران] سلاح هستهای نداشته باشند."
