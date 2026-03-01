دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحدۀ امریکا، روز یکشنبه اول مارچ، پس از عملیات مشترک ایالات متحده و اسراییل که منجر به کشته شدن آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر ایران، در مجتمع مسکونی‌اش در تهران شد، به رژیم ایران در مورد هرگونه اقدام تلافی‌جویانه هشدار داد.

رییس جمهور امریکا در یک پیام شبکۀ اجتماعی تروت سوشیل نوشت: "ایران به‌ تازگی اعلام کرد که امروز حملۀ بسیار شدید انجام خواهد داد، شدیدتر از هر زمان دیگری. "بهتر است چنین کاری نکنند، زیرا اگر چنین کنند، ما با نیرویی پاسخ خواهیم داد که هرگز پیش از این دیده نشده است."

ترمپ این اظهارات را در پاسخ به تهدیدهای تلافی‌جویانه رژیم استبدادی مذهبی تهران بیان کرد.

دونالد ترمپ، در پستی که روز شنبه (۲۸ فبروری)، منتشر کرد، خامنه‌ای را "یکی از شیطانی‌ترین افراد تاریخ" توصیف کرد و گفت که مرگ او "بزرگترین فرصت برای مردم ایران برای پس‌گیری کشورشان" است.

رییس جمهور ترمپ گفت که این عملیات تا زمانی که برای دستیابی به اهداف ایالات متحده، از جمله دفاع از مردم امریکا با از بین بردن تهدیدات قریب‌الوقوع از سوی رژیم ایران، لازم باشد، "بدون وقفه" ادامه خواهد یافت.

رژیم ایران از زمان شروع این عملیات، میزایل‌ها و طیاره‌های بدون سرنشین را علیه چندین کشور منطقه شلیک کرده است که منجر به تلفاتی در اسراییل، امارات متحده عربی، بحرین و کویت شده است.

فرماندهی مرکزی اردوی ایالات متحده، ( سنتکام)، تصاویری از نیروهای امریکایی را که در چارچوب "عملیات خشم حماسی" در روزهای شنبه و یکشنبه، حملات میزایلی را علیه اهدافی در ایران انجام می‌دهند، به اشتراک گذاشت.

فرماندهی مرکزی ایالات متحده در شبکۀ اجتماعی ایکس خود نگاشته است: "به رژیم ایران هشدار داده شده بود. سنتکام اکنون طبق دستور، اقدام سریع و قاطعی انجام می‌دهد."

پیت هگسیت، وزیر جنگ ایالات متحدۀ امریکا تعهد کرد که میزایل‌های رژیم ایران، در کنار برنامۀ تولید میزایل‌ها و نیروی بحری آن، نابود خواهند شد.

هگسیت در شبکۀ اجتماعی ایکس نگاشته است: "ایالات متحده این درگیری را آغاز نکرد، اما ما آن را تمام خواهیم کرد. اگر شما امریکایی‌ها را در هر کجای دنیا بکشید یا تهدید کنید - همانطور که ایران کرده است - ما شما را از پا درخواهیم آورد و شما را خواهیم کشت."

اسراییل، متحد کلیدی ایالات متحده در شرق‌میانه، گزارش داد که ده‌ها نفر از مقامات و فرماندهان ارشد ایرانی در عملیات جاری کشته شده‌اند.

نیروهای دفاعی اسراییل روز یکشنبه اعلام کردند که برای اولین بار از زمان آغاز "عملیات غرش شیران"، نیروی هوایی اسراییل اهداف متعلق به رژیم ایران را در قلب تهران هدف قرار می‌دهد.

اردوی اسراییل اعلام کرد که طی روز گذشته، نیروی هوایی این کشور حملات گسترده‌ای را برای ایجاد برتری هوایی و هموار کردن مسیر به سمت تهران انجام داده است.