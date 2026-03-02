دونالد ترمپ، رییس جمهورایالات متحده، اعلام کرد که عملیات نظامی به رهبری ایالات متحدۀ امریکا که روز شنبه علیه رژیم ایران آغاز شد، باعث شده است هزاران نفر از نیروهای نظامی آن رژیم درخواست تسلیم‌شدن بدهند. رییس جمهور ایالات متحده در عین زمان وعده داد "انتقام" کشته شدن سه سرباز امریکایی را بگیرد.

دونالد ترمپ، این اظهارات را روز یکشنبه اول مارچ، در یک بیانیۀ ویدیویی از اقامتگاه خود در مارالاگو در ایالت فلوریدا بیان کرد و در این سخنرانی ۳۶ساعت نخست تهاجم مشترک ایالات متحده و اسراییل را - که با حمایت دیگر شرکای امریکا انجام شد – خلاصه کرد.

رییس جمهور امریکا این عملیات را "یکی از بزرگترین، پیچیده‌ترین و کوبنده‌ترین عملیات‌های نظامی که جهان تاکنون شاهد آن بوده است" عنوان کرد و گفت که در جریان این عملیات، صدها هدف، به شمول تاسیسات نیروی نظامی اصلی تروریستی رژیم [ایران] یعنی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سیستم‌های دفاع هوایی رژیم، هدف قرار گرفته اند.

دونالد ترمپ با اشاره به کشته‌شدن علی خامنه‌ای، رهبر ایران در حملۀ هوایی شنبه، خطاب به مقامات ارشد رژیم ایران در تهران گفت:"این مرد خبیث و پلید، دستانش به خون صدها و حتی هزاران امریکایی آلوده بود و مسوول کشتار هزاران انسان بی‌گناه در کشورهای گوناگون بود."

رییس جمهور ترمپ افزود که نیروهای باقی‌ماندۀ نظامی رژیم ایران "می‌خواهند تسلیم شوند" و با "هزاران نفر" برای درخواست مصوونیت با ایالات متحده تماس می‌گیرند.

دونالد ترمپ گفت: "عملیات رزمی در حال حاضر با تمام قدرت ادامه دارد و تا تحقق همه اهداف ما ادامه خواهد یافت."

واکنش به کشته‌شدن سه نظامی امریکایی

در واکنش به کشته‌شدن سه نظامی امریکایی توسط رژیم ایران در حملات تلافی‌جویانه به پایگاه‌های امریکا در کشورهای عربی، رییس جمهو ایالات متحدۀ امریکا گفت: "ایالات متحده امریکا انتقام مرگ آنان را خواهد گرفت و سخت‌ترین ضربه ممکن را به تروریست‌هایی وارد خواهد کرد که عملاً علیه تمدن—علیه خود تمدن—جنگ را راه اندازی کرده اند. عزم ما و همچنین عزم اسراییل هرگز تا این اندازه قوی نبوده است."

رییس جمهور ایالات متحدۀ امریکا در توضیح دلیل این عملیات گفت که "افرط‌‌گرایان شرور" رژیم ایران نزدیک به ۵۰ سال است که به ایالات متحدۀ امریکا حمله می‌کنند و شعارهای "مرگ بر امریکا" و "مرگ بر اسراییل" سر می‌دهند.

دونالد ترمپ گفت: "آنان بزرگ‌ترین حامی دولتی تروریزم در جهان‌اند. ما قدرتمندترین کشور جهان استیم و می‌توانیم در برابر کارهایشان اقدام کنیم. این تهدیدهای غیرقابل تحمل دیگر ادامه نخواهد یافت."

دونالد ترمپ افزود که ایالات متحدۀ امریکا از اردوی خود برای "هدف خیر" استفاده می‌کند: "این عملیات عظیم را نه فقط برای امنیت امروز خود، بلکه برای فرزندان‌مان و فرزندان آنان انجام می‌دهیم… همان‌طور که اجداد ما سال‌ها پیش برای ما انجام دادند. این وظیفه و بار [مسوولیت]یک ملت آزاد است. این اقدامات درست و ضروری‌اند تا اطمینان حاصل شود که امریکایی‌ها هرگز با یک رژیم تروریستی افراطی و خون‌ریزِ مسلح به سلاح هسته‌ای روبه‌رو نشوند."

او در پایان بار دیگر از سپاه پاسداران و سایر نیروهای نظامی و پولیس رژیم ایران خواست سلاح‌های خود را به زمین بگذارند و "مصوونیت کامل دریافت کنند یا با مرگ حتمی روبه‌رو شوند" — مرگی که به گفته او "زیبا نخواهد بود".

رییس جمهور ایالات متحده در این سخنرانی اضافه کرد: "از همه میهن‌دوستان ایرانی که آرزوی آزادی دارند می‌خواهم این لحظه را غنیمت بشمارند؛ شجاع، جسور و قهرمان باشند و کشور خود را پس بگیرند. امریکا با شماست. من به شما وعده‌ای دادم و به آن عمل کردم. ادامه راه به عهده شماست، اما ما برای کمک در کنار شما خواهیم بود."

واکنش بریتانیا

در نشانه‌ای اولیه از حمایت اروپا از عملیات به رهبری ایالات متحده، کایر استارمر، صدراعظم بریتانیا نیز روز یک‌شنبه بیانیه ویدیویی صادر کرد و اعلام کرد که لندن اجازه خواهد داد ایالات متحده از پایگاه‌های بریتانیا برای حمله به رژیم ایران استفاده کند.

کایر استارمر گفت که جت‌های جنگی بریتانیایی از پیش در قالب "عملیات‌های دفاعی هماهنگ" فعال بوده‌اند و حملات تلافی‌جویانۀ رژیم ایران را به کشورهای منطقه با موفقیت رهگیری کرده‌اند.

صدراعظم بریتانیا افزود که این حملات منطقه‌ای، مردم و متحدان بریتانیا را در "خطر بسیار بزرگ" قرار می‌دهد و "تنها راه توقف این تهدید"، نابودی انبارها و محلات پرتاب میزایل‌های رژیم ایران است.

کایر استارمر، صدراعظم بریتانیا افزود: "ایالات متحده درخواست کرده است تا برای تحقق این هدف دفاعی مشخص و محدود، از پایگاه‌های بریتانیا استفاده کند. ما تصمیم گرفتیم این درخواست را بپذیریم تا از شلیک میزایل‌های ایران در سراسر منطقه، کشته‌شدن غیرنظامیان بی‌گناه، به خطر افتادن جان بریتانیایی‌ها و حمله به کشورهایی که در این درگیری دخیل نبوده‌اند، جلوگیری شود."