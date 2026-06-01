تلاش تازه امریکا برای جلوگیری از گسترش جنگ در لبنان  

همزمان با ادامه درگیریها میان اسراییل و گروه حزبالله لبنان، ایالات متحده امریکا طرحی جدید را برای کاهش تدریجی تنشها میان دو طرف ارایه کرده است.
به گفته یک مقام امریکایی، مارکو روبیو، وزیر امور خارجه ایالات متحده امریکا، در تماسهای جداگانه با جوزف عون، رییسجمهور لبنان، و بنیامین نتنیاهو، صدراعظم اسراییل، درباره راههای کاهش تنشها و پیشبرد روند دپلوماتیک بحث و تبادل نظر کرده است.
بر اساس این پیشنهاد، در گام نخست، گروه حزبالله لبنان حملات خود علیه اسراییل را متوقف کند و در مقابل، اسراییل از گسترش عملیات نظامی و تشدید حملات به بیروت خودداری خواهد کرد. به گفته مقام امریکایی، این اقدام میتواند زمینه را برای کاهش تدریجی تنشها و توقف مؤثر درگیریها فراهم سازد.
به گفته منابع امریکایی، رییسجمهور لبنان تلاش کرده است حمایت طرفهای ذیدخل را برای این طرح جلب کند. نبیه مصطفی بری، رییس پارلمان لبنان و از متحدان اصلی حزبالله، در یک بیانیهٔ تلویزیونی اعلام کرد که میتواند پایبندی کامل این گروه به آتشبس را تضمین کند. با این حال او تاکید کرده است که اسراییل باید نخستین گام را برای توقف حملات بردارد.
این تحولات در حالی رخ میدهد که اسراییل از گسترش عملیات نظامی خود در جنوب لبنان خبر داده است. بنیامین نتنیاهو، صدراعظم اسراییل، روز یکشنبه اعلام کرد که به نیروهای اسراییلی دستور داده تا در چارچوب نبرد با حزبالله، پیشروی بیشتری در خاک لبنان انجام دهند.
این عملیات پس از یکی از شدیدترین حملات راکتی حزبالله به مناطق شمالی اسراییل از زمان اعلام آتشبس در ماه اپریل صورت گرفته است؛ حملاتی که موجب تعطیلی مکاتب و اعمال محدودیتهای امنیتی در برخی مناطق اسراییل شد.
در عین حال، اردوی اسراییل نیز اعلام کرده است که سربازان این کشور در تازهترین عملیات، کنترول قلعه تاریخی شقیف (بوفور) و یک ارتفاع استراتژیک در جنوب لبنان را به دست آوردهاند.
مقام امریکایی همچنین تاکید کرده است که واشنگتن انتظار ندارد اسراییل در برابر حملات مداوم حزبالله به غیرنظامیان خود سکوت کند.
درخواست برگزاری نشست شورای امنیت
در همین حال، قرار است شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز دوشنبه (اول جون) نشستی اضطراری درباره وضعیت لبنان برگزار کند. منابع دپلوماتیک گفتهاند این نشست به درخواست فرانسه برگزار میشود.
امانویل مکرون، رییسجمهور فرانسه، عملیات گسترده نظامی جاری در جنوب لبنان را غیرقابل توجیه خوانده و خواستار پایان فوری جنگ شده است.
حزبالله که از حمایت ایران برخوردار است، از سوی امریکا و اسراییل به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته میشود. اتحادیه اروپا اما تنها شاخه نظامی این گروه را در فهرست سازمانهای تروریستی قرار داده و شاخه سیاسی آن را شامل این فهرست نساخته است.
این در حالی است که وزارت صحت لبنان اعلام کرده است که از دوم مارچ ۲۰۲۶ به اینسو، همزمان با آغاز جنگ میان اسراییل و حزبالله، دستکم ۳۲۶۹ نفر در حملات اسراییل بر لبنان کشته شدهاند. از طرف دیگر، اسراییل نیز اعلام کرده است که در حملات حزبالله، دستکم ۲۳ سرباز، یک قراردادی نظامی و دو غیرنظامی این کشور کشته شدهاند.
همچنین رسانههای اسراییلی گزارش دادهاند که از زمان برقراری آتشبس در اواسط ماه گذشته، حزبالله بیش از یک هزار طیاره بیسرنشین و راکت به سوی اسراییل پرتاب کرده است.
اگرچه آتشبس میان اسراییل و حزبالله از ۱۷ اپریل سال جاری به اجرا درآمده، اما در عمل بارها نقض شده و دو طرف یکدیگر را مسوول ادامه درگیریها میدانند.
گروه