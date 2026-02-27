ترمپ: با نحوۀ مذاکرات ایران 'راضی' نیستم

دونالد ترمپ، رییس جمهور امریکا، می‌گوید که از نحوه مذاکرۀ رژیم ایران با خواسته‌های ایالات متحده برای توقف فعالیت‌های مخربش راضی نیست و نمی‌ خواهد اقدام نظامی انجام دهد، اما معتقد است که "گاهی" استفاده از نیرو ضروری می ‌باشد.

رییس جمهور ترمپ، روز جمعه حین صحبت با خبرنگاران در قصرسفید، قبل ازینکه به سفر تکزاس برود، در پاسخ به پرسشی که آیا از نیروی نظامی استفاده می‌ کند یا نه چنین گفت: "دوست دارم از [نیروی نظامی] استفاده نکنم، اما برخی اوقات شما مجبور می‌ شوید."

رییس جمهور ترمپ همچنان گفت که هنوز تصمیم نهایی در مورد چگونگی برخورد با تلاش‌های مداوم رژیم ایران برای دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای، سرکوب وحشیانه اعتراضات مردمی که از ماه دسمبر آغاز شد، توسعه میزایل‌های بالستیک و حمایت آن از گروه‌های نیابتی تروریستی منطقه‌ای را نگرفته است.

رییس جمهور ایالات متحده افزود که مذاکرات با رژیم ایران روز جمعه ادامه یافت، اما از نحوه مذاکره تهران "راضی" نیست.

پیش از این، جی. دی. ونس، معاون ریس جمهور امریکا، به یک روزنامه امریکایی گفته بود که "هیچ شانسی" برای کشیده شدن ایالات متحده به جنگی چند ساله با رژیم ایران وجود ندارد.

در مصاحبه‌ای که روز پنجشنبه با واشنگتن پست انجام شد، از ونس نقل قول شده است که او و رییس جمهور دونالد ترمپ "گزینۀ دپلوماتیک" را برای حل و فصل خواسته‌های ایالات متحده در مورد رژیم ایران ترجیح می‌دهند. اما او افزود: "واقعاً به این بستگی دارد که ایرانی‌ها چه می‌کنند و چه می‌گویند."

استیف ویتکاف و جرد کوشنر، مذاکره‌کنندگان امریکایی، روز پنجشنبه در دور سوم مذاکرات غیرمستقیم با ایران در ژنیو، با میانجیگری بدر البوسعیدی، وزیر خارجه عمان، شرکت کردند. قصر سفید هیچ بیانیه‌ای در مورد اینکه آیا پیشرفتی حاصل شده است یا نه، منتشر نکرده است.

البوسعیدی همچنین در دو دور اول مذاکرات ایالات متحده و ایران در اوایل این ماه به ترتیب در مسقط و ژنیو میانجیگری کرد و پیام‌هایی را بین دو طرف رد و بدل کرد.

رییس جمهور ترمپ بارها تهدید کرده است که اگر تهران از پذیرش خواسته‌های ایالات متحده برای تغییرات اساسی در رفتار رژیم خودداری کند، به اقدام نظامی متوسل خواهد شد. دونالد ترمپ با افزایش استقرار نیروهای بحری و هوایی ایالات متحده در شرق میانه در ماه گذشته، این تهدیدها را تقویت کرده است.