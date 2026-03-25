رییس جمهور ترمپ: پوتین و زیلینسکی واقعاً از همدیگر متنفر اند

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحدۀ امریکا روز سه شنبه (۲۴ مارچ)، گفت که خصومت شخصی میان ولادمیر پوتین رییس جمهور روسیه و ولادمیر زیلینسکی رییس جمهور اوکراین، به عنوان مانع اصلی پایان جنگ در اوکراین باقیمانده است.
این درحالیست که مسکو و کییف برهمدیگر برخی از بزرگترین حملات شان را در چهارسال پسین، انجام داده اند.
رییس جمهور ترمپ حین صحبت به خبرنگاران در قصرسفید گفت: "من هشت جنگ را حل و فصل کرده ام. همۀ آنان میتوانست دشوارتر از این جنگ [اوکراین] باشد. [حل و فصل] این جنگ بایست آسانترین میبود، اما این دو نفر که واقعا از همدیگر نفرت دارند."
این اظهارات رییس جمهور ایالات متحده در زمانی بیان میشود که روسیه و اوکراین این هفته بزرگترین حملات را برهمدیگر انجام دادند.
به استناد گزارش انستیتوت مطالعات جنگ، روسیه نزدیک به ۱۰۰۰ طیارۀ بیسرنشین را در فاصلۀ ۲۴ ساعت – سر از ۲۳ مارچ – بر مناطق مختلف اوکراین پرتاب کرد که هفت نفر را کشت و یک ساحۀ میراث جهانی یونیسکو را در شهر لفیف تخریب کرد.
یونیسکو گفت که این نهاد به خاطر حمله بر ساحات تاریخی "عمیقا نگران" است. مقامات اوکراینی گفته اند که روسیه، همچنان اوایل روز چهارشنبه (۲۵ مارچ) اوکراین را با ۱۴۷ درون دیگر، آماج حملات قرار داد و برق را در منطقۀ چرنیهیف قطع کرد که تقریبا ۲۱۲ هزار نفر بدون برق مانده اند.
اوکراین در پاسخ به این حملات مسکو، بزرگترین کارزار حملات طیارههای بیسرنشین خود را امسال در داخل روسیه انجام داد که به گفتۀ رویترز باعث آتشسوزی در بندر تیل بحیرۀ بالتیک در اوست – لوگا و پریمورسک شده و هر دو پالایشگاه نفت را مجبور به توقف فعالیت کرد.
لوی درستیز عمومی نیروهای نظامی اوکراین، این حملات را بر تسهیلات تولید تیل نوفاتیک، آسیب رساندن به تانکهای ذخیره و تجهیزات بارگیری تایید کرد.
مذاکرات میان روسیه و اوکراین با میانجیگری ایالات متحده از طریق چندین مسیر - مذاکرات سه جانبه در ابوظبی، دو دور در ژنیو - پیشرفت داشته است که آخرین دور آن در ۱۸ فبروری، پس از دو ساعت به طور ناگهانی پایان یافت.
علاوه بر این، چندین جلسۀ دوجانبه در فلوریدا با مذاکره کنندگان ارشد روسیه و اوکراین برگزار شد که همۀ اینها بدون پیشرفتی به پایان رسیدند.
دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، روز چهارشنبه با استقبال از تلاشهای میانجیگرانۀ مداوم ایالات متحده گفت که روسیه "از طریق کانالهای موجود به حفظ ارتباط با امریکاییها ادامه میدهد".
زیلینسکی گفته است که یک چارچوب صلح ۲۰ مادهای "۹۰ درصد مورد توافق" قرار گرفته است، اما امتیازات ارضی همچنان در نقطه اصلی اختلاف باقی مانده است.
مسکو از کیف میخواهد که رسماً بخشهای قابل توجهی از سرزمینهای شرق اوکراین را واگذار کند. اوکراین هرگونه امتیازدهی در این عرصه را قاطعانه رد کرده است.
