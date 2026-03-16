رییس جمهور ترمپ: برخی کشورها برای امنیت تنگۀ هرمز 'واقعاً مشتاق' اند

دونالد ترمپ، رییس جمهور امریکا، میگوید که برخی از کشورها پس از حملات رژیم تروریستی ایران در منطقه که باعث توقف عبور تیل از تنگه هرمز شد، با اشتیاق به درخواست او برای کمک به ایالات متحده در تامین امنیت جریان تیل از طریق این مسیر آبی استراتیژیک پاسخ دادهاند.
رییس جمهور ترمپ روز دوشنبه (۱۶ مارچ)، در مراسمی در قصر سفید گفت که برخی از حکومتها "واقعاً مشتاق" اند و کشتیهای نظامی را برای کمک به عملیات نیروی بحری ایالات متحده در منطقه تنگه اعزام کردهاند.
دونالد ترمپ گفت: "رسیدن به آنجا کمی طول میکشد. در برخی موارد، باید یک اقیانوس را طی کنید. بنابراین، آنقدر سریع پیش نمیرود، اما سریع پیش خواهد رفت."
رییس جمهور امریکا در پاسخ به پرسشهای خبرنگاران گفت که سایر کشورها "کمتر مشتاق" بودهاند و او فرض میکند که آنان در این عرضه دخیل نخواهند شد.
دونالد ترمپ همچنین گفت که فکر میکند متحدان ایالات متحده، فرانسه و بریتانیا، از جمله کشورهایی خواهند بود که به شکل کشتیهای جنگی مانند ماینپاکی کمک کنند.
رییس جمهور ترمپ بار دیگر ناامیدی خود را از آنچه که او به عنوان بیمیلی بریتانیا برای کمک به ایالات متحده در حمله مشترک دو هفتهای آن با اسراییل علیه رژیم ایران میبیند، ابراز کرد.
او گفت: "من از بریتانیا راضی نبودم. فکر میکنم آنان مشارکت خواهند کرد، اما باید با اشتیاق مشارکت کنند."
دونالد ترمپ بار دیگر بر دیدگاه خود مبنی بر این تاکید کرد که کشورهای اروپایی و آسیایی که بخش عمدهای از انرژی خود را از طریق عبور تیل از تنگه هرمز تامین میکنند، باید اقدامات بیشتری برای کمک به تامین امنیت این مسیر آبی حیاتی جهت صادرات نفت جهانی انجام دهند. او خاطرنشان کرد که ایالات متحده تنها حدود ۱٪ از نفت خود را از طریق این تنگه وارد میکند.
دونالد ترمپ، در سخنان روز دوشنبه خود در قصر سفید، همچنین در مورد حملۀ مشترک ۱۷ روزۀ امریکا و اسراییل علیه نیروهای رژیم ایران، معلومات ارایه کرده گفت که اردوی ایالات متحده "با نابودی بیش از ۳۰ کشتی ماینگذار [ایرانی]، در حال از بین بردن ظرفیت آنان برای تهدید کشتیرانی تجارتی در تنگه هرمز است."
رییس جمهور ترمپ گفت که نیروهای امریکایی همچنان "به شدت در حال از بین بردن پایگاه صنعتی دفاعی ایران و توانایی بازسازی میزایلهای ایران اند و توانایی طیارۀ بدون سرنشین [رژیم] ... نزدیک به صفر است."
رییس جمهور ایالات متحدۀ امریکا، با اشاره به پیشرفتهای حاصل شده تاکنون، گفت که اردوی این کشور بیش از ۷۰۰۰ هدف رژیم [ایران] را در سراسر آنکشور مورد حمله قرار داده است و آنها را عمدتاً اهداف تجاری و نظامی توصیف کرد.
دونالد ترمپ گفت: "ما به کاهش ۹۰ درصدی پرتاب میزایلهای بالستیک آنان و کاهش ۹۵ درصدی حملات درون آنان دست یافتهایم."
رییس جمهور ترمپ در پاسخ به پرسشی دربارۀ وضعیت مجتبی خامنهای، رهبر جدید ایران به گزارشهایی مبنی بر زخمی شدن او در حمله امریکا و اسراییل اشاره کرد.
رژیم ایران مجتبی خامنهای را در ۹ مارچ به جای پدرش به عنوان رهبر جدید اعلان کرد. علی خامنهای در حملات امریکا - اسراییل کشته شد
رییس جمهور ترمپ گفت: "ما نمیدانیم... که آیا او مرده است یا نه. من میگویم [که] هیچکس او را ندیده است، که غیرمعمول است."
رژیم ایران بیانیههایی را که ظاهراً از سوی رهبر جدید منتشر شده است، منتشر کرده است، اما او در نقش جدیدش به طور عمومی دیده یا شنیده نشده است.
در تحولات دیگر، اسراییل روز دوشنبه حملات هوایی بیشتری به اهداف رژیم ایران انجام داد، زیرا نیروهای رژیم میزایلهای بیشتری را بر مراکز جمعیتی اسراییل شلیک کردند و رسانههای اسراییلی از برخوردهای برخی میزایلها به زمین خبردادند اما آسیب جدی در قبال نداشته است.
نیروهای دفاعی اسراییل اعلام کردند که طیارههای جنگی آنان به طور همزمان به اهدافی در پایتخت ایران، تهران، و شهرهای شیراز و تبریز حمله کرده اند.
این وزارتخانه اعلام کرد که حملات بر تهران یک پایگاه استخباراتی و یک مرکز فضایی نظامی را هدف قرار داده و طیارۀ رهبر ایران را در میدانهوایی "مهرآباد" منهدم کرده است.
اردوی اسراییل اعلام کرد که این طیاره برای تدارکات نظامی و مدیریت روابط رژیم با گروههای نیابتی تروریستی منطقهای آن استفاده میشد.
