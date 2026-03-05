ترمپ: امریکا و اسراییل در حملۀ مشترک علیه رژیم ایران پیشرفت چشمگیر داشته اند

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده، می‌گوید که اردوی امریکا در حملۀ مشترک با اسراییل علیه رژیم تروریستی ایران که به گفته او رهبری آن پنج روز پس از عملیات "به سرعت" در حال ناپدید شدن است، "پیشرفت چشمگیری" داشته است.

رییس جمهور ترمپ، روز چهارشنبه در قصر سفید گفت: "میزایل‌های آنان به سرعت در حال نابود شدن است. پرتاب کنندهای میزایل آنان در حال نابودی است. آنان به همسایگان خود حمله می‌کنند. آنان در برخی موارد به متحدان خود حمله می‌کنند. و این واقعاً ملتی است که از کنترول خارج شده است و اگر به آنان اجازه می‌دادیم، اگر بیشتر صبر می‌کردیم، از [سلاح‌هایشان] علیه ما استفاده می‌کردند."

به گفتۀ دونالد ترمپ، رهبری رژیم "به سرعت در حال رفتن" است. او گفت: "هر کسی که اغلب می‌خواهد رهبر باشد، در نهایت می‌میرد."

رییس جمهور ترمپ گفت که این عملیات "در وضعیت بسیار خوبی" است و "ادامه خواهد یافت."

کارولین لیویت، سخنگوی قصر سفید، نیز روز چهارشنبه در یک نشست خبری در قصر سفید گفت که "رژیم تروریستی سرکش ایران کاملاً در حال متلاشی شدن است".

سخنگوی قصر سفید گفت: "چهل و هفت سال تحمل و توانمندسازی بزرگترین حامی تروریزم دولتی در جهان به پایان رسیده است. رهبران تروریست قاتل ایران در حال پرداخت هزینه جنایات خود علیه امریکا استند و آنها با خون خود این هزینه را می‌پردازند."