واکنش ها به سخنرانی اخیر رییس جمهور ترمپ در مورد جنگ ایران

اعضای جمهوریخواه کانگرس ایالات متحده، سخنرانی شب گذشته رییس جمهور ترمپ در مورد جنگ با ایران را مورد ستایش قرار دادند اما اعضای دیموکرات کانگرس گفته اند که در این سخنرانی هیچ مسیر روشن برای پایان دادن این جنگ ارایه نشد.

لیندسی گراهام، عضو جمهوریخواه مجلس سنای امریکا گفت که ترمپ به امریکایی ها "توضیح قانع کننده ای را در مورد اینکه ما چرا باید علیه این رژیم شیطانی اقدام کردیم" ارایه کرد و به ایران هشدار داد که یا با ایالات متحده مذاکره کند یا با اقدام نظامی بیشتر روبرو می شود.

ترمپ در سخنرانی شب گذشته اش گفت که ایران در حال بازسازی برنامه هسته ای به هدف ساختن سلاح اتمی بود و به گفته وی، میزایل های بالستیک ایران می توانست به زودی به خطری به ایالات متحده و اروپا تبدیل شود. او افزود که اردوی ایالات متحده "در مسیر" رسیدن به اهداف اش در ایران، به شمول نابود سازی نیروی بحری و هوایی این کشور، از بین بردن صنایع دفاعی آن و همچنین مراکز سوق و اداره قوای مسلح آن کشور است.

اما گریگوری میکس، نماینده دیموکرات مجلس نمایندگان ایالات متحده گفت که سخنرانی رییس جمهور ترمپ در مورد جنگ با ایران نشان داد که آقای ترمپ "تا هنوز هیچ برنامه مشخص برای چگونگی پایان دادن [جنگ] ندارد". او افزود که این جنگ ممکن است یک ایران به جا بگذارد که "به طور قابل توجهی سراسیمه تر، تندرو تر و مایل به تشدید تنش علیه ایالات متحده و متحدان ما باشد."

تد کروز، سناتور جمهوریخواه، سخنرانی ترمپ را "کاملاً درست" خواند و گفت عملیات نظامی ایالات متحده "سرمایه ‌گذاری برای آینده فرزندان و نواسه های ما" است و امریکا را بسیار امن تر خواهد ساخت.

از سوی هم، تام کاتن، سناتور جمهوریخواه در واکنش به سخنرانی رییس جمهور ترمپ در مورد جنگ با ایران گفت که آقای ترمپ "کاملاً درست می گوید" و به گفته وی، "جلوگیری از تهدید ایران، امریکا را امن ‌تر و مرفه ‌تر خواهد کرد."

اما جین شهین، سناتور دیموکرات گفت که امریکایی ها توضیح روشنی را که شایسته آن هستند از ترمپ در مورد این جنگ دریافت نکردند. او با اشاره به کشته شدن ۱۳ سرباز امریکایی، حملات ایران در سراسر شرق میانه و اختلال در کشتیرانی از طریق تنگه هرمز گفت که این جنگ "[امریکا] را قوی تر نساخته است."

مایکل بنت، سناتور دیموکرات، هم با انتقاد از سخنرانی رییس جمهور ایالات متحده گفت که ترمپ "هیچ وضاحت یا طرحی برای جنگ غیر مجاز خود با ایران ارایه نکرد" و تاثیر اقتصادی این جنگ بر شهروندان امریکا را به گونه جدی مد نظر نمی گیرد.

ترمپ در سخنرانی اش گفت که اردوی ایالات متحده "بسیار زود" به تمام اهداف خود می رسد و اقتصاد این کشور "به زودی به شکل بی سابقه به حالت عادی باز خواهد گشت."