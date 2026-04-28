مارکو روبیو، وزیر خارجۀ ایالات متحدۀ امریکا، گفته است که جاه‌طلبی‌های هسته‌ای تهران موضوع محوری در هرگونه مذاکرات میان واشنگتن و تهران است.

برخی رسانه‌ها گزارش داده اند که ایران با طرح پیشنهاد جدید به ایالات متحده، خواستار بازگشایی تنگۀ هرمز، پایان دادن به جنگ و بحث در مورد برنامۀ هسته‌ای ایران در مراحل پسین مذاکرات شده است.

روبیو، روز دوشنبه در پاسخ به شبکۀ خبری فاکس در مورد این پیشنهاد جدید تهران گفت: "در ذهن من هیچ شکی نیست که اگر این رژیم روحانی تندرو همچنان در ایران در قدرت باقی بماند، در مقطعی در آینده، ، تصمیم خواهد گرفت که به سلاح هسته‌ای دست یابد."

وزیر خارجۀ ایالات متحده با اشاره به پیشنهاد ایران مبنی بر موکول کردن مذاکرات هسته‌ای در مراحل بعدی گفت که احتمالاً مذاکره کنندگان ایرانی تلاش دارند تا زمان بخرند.

او هشدار داد که واشنگتن باید اطمینان حاصل کند تا به گفتۀ وی "هر توافقی که حاصل می‌شود، توافقی باشد که به‌طور قطعی مانع شود که آنان [ایرانی‌ها] در هر مقطعی به‌سوی دستیابی سریع به سلاح هسته‌ای حرکت کنند."

به گزارش نشریۀ امریکایی اکسیوس، عباس عراقچی، وزیر خارجۀ ایران، در دیدارهای خود در اسلام‌آباد، پایتخت پاکستان، طرح کنار گذاشتن مسله هسته‌ای را مطرح کرد.

کارولین لیویت، سخنگوی قصر سفید تایید کرده است که پیشنهاد جدید ایران در نشست روز دوشنبه رییس جمهور دونالد ترمپ با تیم امنیت ملی قصر سفید مطرح شده است، اما گفت: "نمی‌گویم که حکومت امریکا در حال بررسی پذیرش این پیشنهاد است."

کارولین لیویت، سخنگوی قصر سفید، روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری گفت که نمی‌خواهد پیش از رییس جمهور یا تیم امنیت ملی ایالات متحده در این مورد چیزی بگوید، اما گفت: "خطوط سرخ رییس جمهور ترمپ در مورد ایران بسیار بسیار روشن است و این خطوط نه تنها برای مردم امریکا بلکه برای مقام‌های ایران نیز روشن شده است."

رییس جمهور ترمپ نیز در مصاحبۀ اخیرش با شبکۀ خبری فاکس گفت که موضوع، بسیار ساده و بسیط است و به گفتۀ وی ایران نمی‌تواند سلاح هسته‌ای داشته باشد، در غیر آن هیچ دلیلی برای ملاقات وجود ندارد.