ترمپ: ایران می تواند برای مذاکره با امریکا از طریق تیلیفون به تماس شود

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده می گوید که اگر ایران خواستار گفتگو است، می تواند با واشنگتن به تماس شود.

آقای ترمپ در مصاحبه با شبکه خبری فاکس روز یکشنبه (۲۶ اپریل) در پیوند به دور بعدی مذاکرات با ایران گفت که مقامات ایرانی می توانند از طریق تیلیفون با مقامات امریکایی تماس برقرار کنند.

اظهارات رییس جمهور ایالات متحده یک روز پس از آن بیان شد که او سفر نمایندگان این کشور به اسلام آباد را لغو کرد.

قرار بود استیف ویتکاف، نماینده ویژه و جرد کوشنر، داماد و مشاور ارشد رییس جمهور ایالات متحده برای دور بعدی مذاکرات با ایرانی ها، عازم پاکستان شوند.

آقای ترمپ در مصاحبه روز یکشنبه خود بار دیگر بر موثریت اقدامات واشنگتن علیه تهران تاکید کرد و گفت: "به نظرم بزرگترین برتری [ما] اینست که تمام نیروی بحری آنان (ایرانی ها) را از بین بردیم. قوای هوایی آنان را از کار انداخته ایم... آنان در یک وضعیت بدی قرار دارند. و البته که محاصره [تنگه هرمز] را نیز انجام داده ایم، و این محاصره به شکل باورنکردی موثر بوده است."

در همین حال، رسانه های ایرانی گزارش داده که عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران پس از ملاقات با هیثم بن طارق آل سعید، سلطان عمان، ناوقت یکشنبه به اسلام آباد برگشت و قرار است پیش از سفر به مسکو، دوباره با مقام های پاکستانی ملاقات کند.

از سوی هم، اسحاق دار، وزیر خارجه پاکستان از پایان تدابیر امنیتی در اطراف هوتل سرینای اسلام آباد خبر داد.

این هوتل میزبان دور اول مذاکرات بین نمایندگان امریکا و ایران بود و انتظار می رفت هیات های دو کشور در دور دوم این مذاکرات نیز در این هوتل با هم ملاقات کنند.