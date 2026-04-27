قصر سفید در پاسخ به پرسش صدای امریکا درباره گزارش‌ها مبنی بر ارایه پیشنهاد تازۀ ایران به ایالات متحده برای "بازگشایی تنگۀ هرمز و پایان دادن به جنگ" گفته است که "اینها بحث‌های حساس دپلوماتیک" اند که ایالات متحده نمی‌خواهد از طریق مطبوعات در مورد آن مذاکره کند.

اولیویا ولز، از سخنگویان قصر سفید، روز دوشنبه ۲۷ اپریل گفت: "آن‌گونه که رییس جمهور [دونالد ترمپ] گفته است، ایالات متحده همه کارت‌ها را در اختیار دارد و تنها توافقی را خواهد پذیرفت که منافع مردم امریکا را در اولویت قرار دهد و هرگز اجازه ندهد ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد."

نشریۀ امریکایی اکسیوس پیش از این به نقل از یک مقام امریکایی و دو منبع آگاه دیگر گزارش داده بود که ایران با طرح پیشنهاد جدید به ایالات متحده، خواستار بازگشایی تنگۀ هرمز، پایان جنگ و بحث در مورد برنامۀ هسته‌ای ایران در مراحل پسین مذاکرات شده است.

در همین حال، رییس جمهور دونالد ترمپ، امروز در یک جلسۀ اضطراری در قصر سفید، با مقام‌های ارشد تیم امنیت ملی قصر سفید در مورد ایران صحبت می‌کند.

ترمپ یک روز پس از لغو سفر مذاکره کنندگان امریکایی به پاکستان، روز یکشنبه در مصاحبه با فاکس نیوز گفت که اگر ایران خواستار گفتگو با واشنگتن است، می‌تواند از طریق تماس تلیفونی آمادگی خود را ابراز کند. او در این مصاحبه گفت که موضوع، بسیار ساده و بسیط است و به گفتۀ وی ایران نمی‌تواند سلاح هسته‌ای داشته باشد، در غیر آن هیچ دلیلی برای ملاقات وجود ندارد.

با وصف فسخ سفر مذاکره کنندگان امریکایی به پاکستان، عباس عراقچی، وزیر خارجۀ ایران در دو روز پسین سرگرم سفرها و گفتگوها با کشورهای منطقه و فراتر از آن بوده است.

عراقچی امروز با ولادیمیر پوتین، رییس جمهور روسیه در سنت پیترسبرگ دیدار کرد، دیداری که در آن پوتین، ابراز امیدواری کرد که صلح هر چه زودتر در ایران، و به گفتۀ وی شریک استراتیژیک روسیه، استقرار یابد.

بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، پوتین ضمن ابراز آمادگی برای میانجی‌گری جهت تامین آرامش در شرق میانه، به عنوان راهی برای کاهش تنش، یکبار دیگر گفته است که روسیه آماده است یورانیم غنی سازی شدۀ ایران را نگهداری کند.

عراقچی روز گذشته، به عنوان هماهنگی‌های دپلوماتیک در چوکات مذاکرات تهران با واشنگتن، به عمان و پاکستان سفر کرده بود. بر اساس گزارش‌ رسانه‌های ایرانی، عراقچی در مسقط، پایتخت عمان، در مورد امنیت تنگۀ هرمز، به ویژه ایجاد یک چارچوب امنیتی منطقه‌ای، آنهم عاری از دخالت بیرونی، برای تامین امنیت این آب‌راه استراتیژیک تاکید کرده است.

وزیر خارجۀ ایران همچنان گفته است که در پاکستان شرایطی بررسی شد که بر اساس آن مذاکرات ایالات متحده- ایران از سر گرفته شود.

پاکستان گفته است که با وصف توقف مذاکرات، برای کمتر ساختن فاصله میان ایالات متحده و ایران دست نکشیده است. اما بر اساس گزارش‌ها، تدابیر امنیتی را که پاکستان برای برگزاری مذاکرات رو در رو میان مذاکره کنندگان امریکایی و ایرانی اتخاذ کرده بود، لغو کرده است.

خبرگزاری رویترز از قول مقام‌های پاکستانی گزارش داده است که مذاکرات به گونۀ ریموت، یعنی از راه دور، جریان دارد، اما تا زمانیکه هر دو طرف به قدر کافی برای امضای یک تفاهم نزدیک نشوند، هیچ برنامه‌ای برای برگزاری ملاقات‌های حضوری روی دست نیست.