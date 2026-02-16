توقف جنگ و انتقال زندانیان داعش؛ روبیو: ترمپ 'شخصاً' با الشرع در تعامل است



مارکو روبیو، وزیر خارجۀ ایالات متحدۀ امریکا، می‌گوید که رییس جمهور دونالد ترمپ مستقیماً با احمد الشرع، رییس جمهور موقت سوریه در تعامل است تا از وقوع درگیری بین نیروهای حکومتی و یک گروه شبه‌نظامی کرد که مسوول تامین امنیت یک زندان محل نگهداری تروریست‌های داعش اند، جلوگیری کند.

روبیو روز یکشنبه در شهر براتیسلاوا، پایتخت سلواکیا، در یک کنفرانس خبری مشترک با رابرت فیکو، صدر اعظم سلواکیا گفت که رییس جمهور ترمپ "شخصاً، نه یکبار، بلکه دو بار با الشرع در تعامل" بوده است.

وزیر خارجۀ ایالات متحده گفت که ترمپ به الشرع گفته است که "جنگ را متوقف کند تا باشد که ما بتوانیم زندانیان داعش را که در آنجا اند، انتقال بدهیم."

مارکو روبیو گفت که الشرع توافق کرده تا برای جلوگیری از "فرار گستردۀ قاتلان داعش از زندان" کمک کند.

گروهی از زندانیان داعش به تاریخ ۲۰ جنوری در حالی از یک زندان در ولایت حسکه در شمالشرق سوریه فرار کردند که نیروهای حکومت موقت سوریه با شبه نظامیان کرد، مسما به نیروهای دموکراتیک سوریه که وظیفۀ محافظت از این زندان را داشتند، درگیر شدند.

پس از این رویداد که نگرانی‌ها را در مورد فرار بیشتر زندانیان قوت بخشید، نیروهای حکومتی سوریه اکثر زندانیان فراری داعش را دوباره دستگیر کردند.

قوای نظامی ایالات متحده روز جمعه از تکمیل شدن روند انتقال ۵۷۰۰ تروریست داعش از سوریه به عراق، برای اطمینان از نگهداری آنان در زندان‌های امن، خبر داد. فرماندهی مرکزی قوای امریکایی (سنتکام) در بیانیه‌ای گفت که این ماموریت را که به تاریخ ۲۱ جنوری آغاز شده بود، در جریان ۲۳ روز تکمیل کرده است.

روبیو روز شنبه با اسعد الشیبانی، وزیر خارجۀ سوریه و مظلوم عبدی، فرمانده نیروهای دموکراتیک سوریه، در حاشیۀ کنفرانس امنیتی مونیخ دیدار کرد.

وزارت خارجۀ ایالات متحده در بیانیه‌ای اعلام کرد که روبیو بر حمایت ایالات متحده از سوریه‌ای تاکید کرد که باثبات باشد، در صلح با همسایگان خود به سر ببرد و حافظ حقوق همه گروه‌های اقلیت قومی و مذهبی باشد.

حکومت سوریه و رهبران اقلیت کرد ماه گذشته برای ادغام نیروهای دموکراتیک سوریه، به اردوی سوریه دست یافتند. نیروهای دموکراتیک سوریه، متحد کلیدی ایالات متحده در جنگ علیه داعش است.

در ازای ادغام نیروهای دموکراتیک سوریه به اردوی آن کشور، حکومت سوریه حقوق مدنی، فرهنگی و آموزشی کردهای آن کشور و نیز مشارکت سیاسی آنان را به رسمیت می‌شناسد.

وزیر خارجه مارکو روبیو گفت که ایالات متحده به این باور است که سوریه "به مسیر مثبت" در حرکت است.