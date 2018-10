آواز خوان ایرلندی که مسلمان شد

شینید اوکانر، آوازخوان معروف ایرلندی، اعلام کرده است که به دین اسلام رو آورده و نام اش را به "شهاده دیویت" تبدیل کرده است.

خانم شینید اوکانر در یک پیام تویتر خود به تاریخ ۱۹ اکتوبر گفته است که "اعلام می کنم و افتخار دارم که مسلمان شده ام."

این آوازخوان ایرلندی در ادامه گفته است که رو آوردن با اسلام "نتیجه گیری طبیعی سفر هر فردی هوشمندی است که به الهیات رو آورده است. همه مطالعات کتاب مقدس به اسلام منتهی می شود که همه کتاب مقدس دیگر را تکراری می سازد."

خانم شینید اوکانر در صفحۀ تویتر و یوتیوپ نیز ویدیویی را نشر کرده و آذان نماز را خوانده است.

این هنرمند گفته است که صد بار آذان را تمرین خواهد کرد و آذان نماز را به قرائت بهتر به نشر خواهد سپرد.

خانم شینید اوکانر، ۵۱ ساله، اولین البوم آهنگ هایش را به نام "The Lion and the Cobra " در سال ۱۹۸۷ میلادی به بازار عرضه کرد.

البوم دوم این آواز خوان در دهۀ ۱۹۹۰ میلادی به نام "I Do Not Want What I Haven't Got" به بازار راه پیدا کرد که توجه زیادی از مردم را به خود جذب کرد.