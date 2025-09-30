وزارت خارجۀ ایالات متحده در گزارش سالانۀ ۲۰۲۵ در مورد قاچاق انسان در جهان گفته است که سواستفاده از کودکان توسط طالبان و سایر گروه‌ها در افغانستان ادامه داشته و به سربازگیری و قاچاق کودکان و "بچه بازی" به گونۀ خاص در این گزارش اشاره شده است.

وزارت خارجۀ ایالات متحده گفته است که مقام‌های طالبان در بچه‌بازی دخیل بوده و نیز کودکان تا ۱۲ سال در صفوف آن گروه جلب و جذب می‌شوند که آنان را بیشتر در معرض خطر سواستفادۀ جنسی قرار می‌دهد.

در گزارش آمده است که طالبان در زندان‌ها و توقیف‌گاه‌های خود، کودکان قربانی قاچاق را در کنار بزرگسالان و در شرایطی نگه می‌دارند که خطر سواستفاده جنسی، کار اجباری و شکنجۀ آنان را افزایش می‌دهد.

با اینحال، طالبان جلب و جذب کودکان را به صفت سرباز رد کرده و اعا دارند که پسرانی که هنوز مو در صورت -ریش و بروت – نداشته باشند، اجازه ندارند در خطوط جنگ یا پایگاه‌های آن گروه به کار گماشته شوند.

بر اساس گزارش وزارت خارجۀ ایالات متحده، قربانیان قاچاق انسان به شمول قربانیان بچه‌بازی، هم از ترس مقام‌های طالبان و هم به خاطر ننگ اجتماعی و بیم از بدنامی، نمی‌خواهند شکایت رسمی درج کنند.

در گزارش آمده است: "طالبان و دیگر گروه‌ها به گونۀ غیرقانونی کودکان را جلب و جذب کرده و از آنان در جبهات و نقش‌های حمایوی کار می‌گیرند. طالبان توسط به اجبار و فریب، به شمول وعده‌های دروغین، کودکان را جلب و جذب می‌کنند."

در گزارش وزارت خارجۀ ایالات متحده آمده است که طالبان کودکان را از مکاتب در افغانستان و پاکستان، برای آموزش‌های دینی و نظامی در "مدارس جهادی" جلب و جذب می‌کنند و خانواده‌ها را تشویق می‌کنند تا به فرزندان شان اجازۀ پیوستن به صفوف این گروه را بدهند.

همچنین در این گزارش آمده است که گروه‌های مانند شاخۀ خراسان گروه دولت اسلامی (داعش) و جبهۀ مقاومت ملی، از کودکان در "مخاصمات مستقیم برای تعبیه و انفجار وسایل انفجاری، حمل اسلحه، جاسوسی، و نگهبانی پایگاه‌ها" کار می‌گیرند.

با آنکه رهبر طالبان حدود یکسال پیش با صدور فرمانی، قاچاق انسان را منع کرد و خواستار رسیدگی به چنین قضایا شد، در گزارش وزارت خارجۀ ایالات متحده آمده است که وزارت‌خانه‌ها و دیگر نهادهای عامه در افغانستان حتا کمترین معیار لازم را برای محو قاچاق انسان عملی نمی‌کنند.

گزارش حاکی است که حکومت طالبان، در سه سال گذشته جز اعلام اینکه ۳۰۰نفر را در پیوند به قاچاق انسان بازداشت کرده است، در این زمینه تحقیق و بازجویی نکرده و هیچ مورد اتهام علیه عاملان قاچاق انسان از سوی این گروه اعلام نشده است.

یافته‌های این گزارش حاکی است که بحران اقتصادی، رویدادهای وخیم اقلیمی، اخراج اجباری مهاجران افغان از کشورهای همسایه و عدم مصوونیت غذایی، خطر قاچاق انسان را در افغانستان افزایش بخشیده و دختران زیر سن را در معرض خطر ازدواج پیش از وقت، از جمله با برخی اعضای طالبان، قرار داده است.

گزارش حاکی است که طالبان همچنان حقوق زنان، اقلیت‌ها و دیگر گروه‌های آسیب‌پذیر را نقض می‌کند و بر بنیاد این گزارش، اقلیت‌های قومی و مذهبی مانند شیعیان به ویژه هزاره‌ها، سیک‌ها و هندوها به دلیل تهدیدها از سوی طالبان و گروه‌های دیگر مانند شاخۀ خراسان داعش، به گونۀ فزاینده در معرض "بهره‌گیری" قرار دارند.

در این گزارش آمده است که برخی از زنان و دختران افغان که در افغانستان، هند، ایران و پاکستان "فروخته" شده‌اند، توسط همسران جدیدشان برای اهدافی به شمول قاچاق جنسی و خدمتکار خانه بهره‌گیری می‌شوند.

این گزارش با اشاره به "سواستفاده و آزار و اذیت مهاجران افغان در ایران" گفته است که شبکه‌های قاچاق، مهاجران افغان را از ایران به اروپا منتقل کرده و آنان را برای بازپرداخت هزینۀ قاچاق شان، وادار به کار اجباری در رستوران‌ها و "قاچاق جنسی" می‌کنند.

در این گزارش آمده است که برخی قاچاقچیان افغان، پسران افغان را در آلمان، هنگری، مقدونیۀ شمالی و صربستان در معرض "بچه‌بازی" قرار داده اند.

برای رسیدگی به این وضعیت در افغانستان، وزارت خارجۀ ایالات متحده در این گزارش سفارش کرده است که طالبان و دیگر گروه‌ها از سربازگیری کودکان پرهیز کرده و از کودکان به ویژه کودکان مهاجر عودت کننده، کودکان گدا در خیابان‌ها محافظت کنند.

همچنین این گزارش خواستار تدوین و انفاذ قوانین جامع برای مجازات عاملان قاچاق انسان و ممنوعیت بر بچه‌بازی در افغانستان، به شمول صفوف طالبان، شده و سفارش کرده است که جنایات مرتبط با قاچاق کودکان پیگرد شده و عاملان آن، به شمول مقام‌های طالبان، به کیفر رسانیده شوند.

تا زمان نشر این گزارش، طالبان و جبهۀ مقاومت ملی افغانستان در پیوند به یافته‌های این گزارش واکنش نشان نداده اند، اما در گذشته اتهام‌ها و گزارش‌های این چنینی را رد کرده بودند.