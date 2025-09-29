قصرسفید:  نتنیاهو از حمله به دوحه ابراز 'تاسف' کرد

قصرسفید میگوید که دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحدۀ امریکا روز دوشنبه میزبان یک تماس تلیفونی سه جانبه میان رهبران اسراییل و قطر بود.
به گفتۀ قصرسفید، بنیامین نتنیاهو، صدراعظم اسراییل، مراتب تاسف خود را در رابطه با فرمان حملۀ هوایی وی بر محل ملاقات رهبران گروه حماس در دوحه، پایتخت قطر، ابراز داشت.
در متن به نشر رسیدۀ این تماس تلیفونی که در زمان میزبانی ترمپ از نتنیاهو در قصر سفید انجام شد، آمده است که رهبر اسراییل و محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی، صدراعظم قطر، پیشنهاد ترمپ برای ایجاد یک میکانیزم سهجانبه برای افزایش هماهنگی، بهبود ارتباطات، حل و فصل شکایات متقابل و تقویت تلاشهای جمعی برای جلوگیری از تهدیدها را "پذیرفتند."
قصرسفید در بیانیهای اذعان داشت که به عنوان " گام نخست، صدراعظم نتنیاهو، تاسف عمیق خود را از حملۀ میزایل اسراییل بر اهداف حماس در قطر که منجر به کشته شدن غیر عمدی یک نظامی قطری شد، ابراز کرد. او همچنین ابراز تاسف کرد که اسراییل با هدف قرار دادن رهبری حماس در جریان مذاکرات گروگانگیری، حاکمیت قطر را نقض کرده و تأکید کرد که اسراییل در آینده چنین حملهای را تکرار نخواهد کرد."
در حملۀ نهم سپتمبر، میزایل های اسراییلی یک ساختمان رهایشی را در دوحه هدف قرار داد، جاییکه رهبران حماس در آنجا ملاقات داشتند. در آن حمله پنج عضو پایین رتبۀ حماس و یک نظامی قطری کشته شد. از آن زمان، هیچ علامۀ که نشان دهد رهبران حماس کشته شده اند، به چشم نخورده است.
دفتر نتنیاهو بیانیهای خود را در مورد تماس سه جانبه منتشر کرد، که شامل اشارۀ قصر سفید به "ابراز تاسف بیشتر" از نقض حاکمیت قطر توسط اسراییل نبود.
بیانیۀ اسراییل خاطرنشان کرده که نتنیاهو به آل ثانی گفته است: "آقای صدراعظم، میخواهم شما بدانید که اسراییل به خاطر کشته شدن یک شهروند شما در حملۀ ما متاسف است. می خواهم به شما اطمینان دهم که اسراییل حماس را هدف قرار داده بود نه قطریها را. من همچنان می خواهم به شما اطمینان دهم که اسراییل هیچ برنامۀ برای نقض حاکمیت شما در آینده ندارد و من این تعهد را به رییس جمهور دادم."
در بیانیۀ نشر شده از جانب دفتر صدراعظم اسراییل این هم آمده است: " میدانم که رهبری شما از اسراییل و اسراییل از قطر شکایت دارند، از حمایت اخوان المسلمین گرفته تا نحوۀ به تصویر کشیدن اسراییل در الجزیره و حمایت از احساسات ضد اسراییلی در دانشگاهها. من از مفکورۀ رییس جمهور برای ایجاد یک گروه سه جانبه برای رسیدگی به شکایات برجستۀ هر دو کشور استقبال میکنم."
حکومت قطر تا کنون هیچ بیانیهای از جریان مکالمات تلیفونی سه جانبه نشر نکرده است.
گروه