طالبان فعالیت رادیو خوشحال را در غزنی متوقف کردند

مرکز خبرنگاران افغانستان با نشر اعلامیه‌ای، از توقف فعالیت رادیو خوشحال در ولایت غزنی توسط حکومت طالبان خبر داده و این اقدام حکومت طالبان را محکوم کرده است.

به گفته این مرکز، مقامات حکومت طالبان پس از آن فعالیت رادیو خوشحال را در آن ولایت متوقف کردند که شماری از دختران در تماس تلیفونی، در بارۀ برنامه‌های تعلیمی و تحصیلی شان صحبت کردند.

دفتر مطبوعاتی حکومت طالبان در غزنی با نشر بیانیه‌ای گفته است که این رادیو به دلیل "نقض ارزش‌های دینی، فرهنگی و اجتماعی توسط کمیته فرهنگی ولایتی بسته شد و فعالیت آن به حالت تعلیق درآمده است."

مرکز خبرنگاران افغانستان این تعطیلی را به عنوان حمله‌ای شدید به آزادی رسانه‌ها و حق بیان زنان محکوم کرد و خواستار بازگشایی فوری این رادیو شد.

در اعلامیۀ این نهاد آمده است که این اقدام حکومت طالبان "نقض صریح حقوق بنیادی یک رسانۀ آزاد در بازتاب صدای همۀ شهروندان به ویژه زنان است."

این نهاد مدافع حقوق خبرنگاران افغانستان می‌گوید که کمیته فرهنگی ولایتی حکومت طالبان در غزنی، جزییات بیشتری ارایه نکرده و تصمیم آن "با استناد به موارد نامشخص" بوده است."

مرکز خبرنگاران افغانستان به نقل از یک منبع در غزنی نگاشته است که رادیو خوشحال بیشتر برنامه‌های آموزشی پخش می‌کرد و دخترانی که به دلیل محدودیت‌های حکومت طالبان از حق آموزش متوسطه و عالی محروم شده‌اند از این برنامه‌ها استفاده می‌کنند. این منبع به مرکز خبرنگاران آزاد افغانستان گفته است که برخی دختران برای فراگیری بهتر برنامه‌های آموزشی با رادیو خوشحال تماس برقرار می‌کردند.

مرکز خبرنگاران افغانستان اقدام حکومت طالبان را "دخالت آشکار در امور یک رسانه آزاد" عنوان کرده گفته است که یک رسانه آزاد "باید بر مبنای اصول و معیارهای خبرنگاری کار کند و شهروندان به ویژه زنان که به دلیل محدودیت‌های حکومت طالبان از حق آموزش عالی محروم شده‌اند نباید از حداقل حقوق خود در فراگیری آموزش از راه دور محروم شوند."

رادیو خوشحال در ابتدای سال ۱۴۰۳ در شهر غزنی راه‌اندازی شد این رسانه خصوصی برنامه‌های سیاسی اقتصادی اجتماعی و فرهنگی و دینی را تهیه و یا نشر می‌کرد.

افزون بر ممنوعیت آموزش عالی زنان و وضع ممنوعیت نشر صدای زنان در رادیوها – که در برخی ولایات به گونۀ رسمی به رسانه‌ها ابلاغ شده است – طالبان در ۲۵ ولایت افغانستان نشر تصاویر زنده‌جان را در تلویزیون‌ها منع کرده اند.

حکومت طالبان در دوران حاکمیت نخست شان در اواسط دهۀ ۱۹۹۰میلادی نیز به نشرات تلویزیونی ممنوعیت وضع کرده بود. اما اکنون روشن نیست که آیا کابل و چند ولایت باقیمانده که هنوز نشرات تصویری در آن منع نشده است، به این روند خواهند پیوست یا نه.