دفتر نمایندۀ حکومت ایالات متحده در امور تجارت گفته است که حکومت رییس جمهور دونالد ترمپ چندین ادارۀ حکومتی را بسیج کرده است تا همزمان با شکلگیری ابتکار عمل بزرگ که اخیراً از سوی قصر سفید آغاز شده است، برای دسترسی و تنوعبخشی به زنجیرۀ تدارک مواد معدنی حیاتی، با یکدیگر همکاری کنند.
جمیسن گریر، نمایندۀ حکومت ایالات متحده در امور تجارت، گفت که دفتر او اکنون با وزارتهای خارجه، جنگ، تجارت و انرژی همکاری میکند تا سایر کشورها را با سیاست ایالات متحده در زمینۀ تنوعبخشیدن به تامین منابع معدنی حیاتی از جمله عناصر کمیاب همسو کند.
گریر روز سهشنبه در مصاحبه با فاکس نیوز گفت: "حکومت ترمپ رویکرد کلی حکومتی را در پیش گرفته است."
او گفت که در شش ماه گذشته، تمام این ادارات با بسیاری از کشورهای شریک کار کرده اند تا "یادداشت تفاهمنامه را در مورد دسترسی به مواد معدنی در کشورهای یکدیگر" امضا کنند.
این اظهارات چند روز پس از آن مطرح شد که رییس جمهور ترمپ "پروژۀ خزانه" را رونمایی کرد – یک ذخیرۀ ۱۲ میلیارد دالری منرالهای حیاتی، ابتکاری که به گفتۀ حکومت ایالات متحده ذخیرۀ استراتیژک منرالهای حیاتی ایالات متحده را تاسیس میکند.
مقامها میگویند که ذخیرۀ جدید استراتیژیک منرالهای حیاتی، یک مشارکت عامه-خصوصی مستقل است که مواد اولیۀ ضروری را در تاسیسات امن در سراسر ایالات متحده ذخیره خواهد کرد.
ایالات متحده هفتۀ گذشته میزبان نشست بزرگی با حضور نمایندگان بیش از ۵۰ کشور بود که برای تنوع بخشیدن به زنجیرۀ تدارک منرالهای حیاتی، پایان دادن به "سلطۀ" چین بر تامین مواد معدنی حیاتی و کمک به ایجاد زنجیرههای امنتر تدارکاتی تلاش داشت.
در جریان این نشست، ایالات متحده ۱۱ توافقنامۀ جدید دوجانبه را در زمینۀ منرالهای حیاتی با شریکان خود امضا کرد و نسبت به خطرات ناشی از تمرکز زنجیرههای تدارکات در یک کشور هشدار داد.
مارکو روبیو، وزیر خارجۀ ایالات متحده، که ریاست این نشست را بر عهده داشت، از ایجاد انجمن تعامل جیواستراتیژیک منابع خبر داد که به گفتۀ وزارت خارجۀ امریکا، به چالشهای موجود در بازار جهانی منرالهای حیاتی، رسیدگی خواهد کرد.
گروه