ادارۀ ترمپ در صدد امضای قراردادهای 'تاریخی' استخراج معادن با سکتور خصوصی است

یک مقام ارشد قصر سفید می‌گوید که حکومت رییس جمهور دونالد ترمپ، در تلاش است تا به منظور ایجاد تنوع در منابع انرژی، قراردادهای بیشتر در بخش استخراج معادن را با سکتور خصوصی منعقد کند.

جرود ایگن، رییس شورای ملی حاکمیت بر انرژی در قصر سفید، می‌گوید که هدف ادارۀ رییس جمهور ترمپ این است تا اطمینان حاصل شود که اردو و کارآفرینان ایالات متحده، منابع مورد نیاز‌شان را در اختیار داشته باشند.

او گفت: "شما شاهد معاملات تاریخی در بخش مواد معدنی حیاتی، مشارکت‌های تاریخی با بخش خصوصی و سپس احیای واقعی روند استخراج معادن در این کشور خواهید بود."

جرود ایگن روز دوشنبه در مرکز بین‌المللی مطالعات استراتیژیک در واشنگتن گفت که حکومت مصمم است تا اطمینان حاصل کند که ایالات متحده "به کشورهای رقیب یا هیچ نهاد خارجی متکی نباشد."

ایگن گفت همکاری با کانگرس، کلید اطمینان از تداوم پروژه‌ها از طریق تدوین قوانین است. به گفتۀ او، با کار استخراج معادن و مواد معدنی حیاتی، بودجۀ بیشتر تامین خواهد شد.

او گفت: "فکر می‌کنم عنصر کلیدی که ما اکنون دنبال آن استیم، ایجاد اصلاحات مورد نیاز در روند صدور مجوز و امور قضایی بوده و فکر می‌کنم اینها موارد پایدار استند."

ایالات متحده امسال قراردادهای استخراج معادن را با چندین کشور از جمله آسترالیا، جاپان، کوریای جنوبی و اوکراین امضا کرد.

قصر سفید، در ماه نومبر اعلام کرد که در نتیجه دیدار رییس جمهور ترمپ و شی جینپینگ، رییس جمهور چین در کوریای جنوبی، توافقی حاصل شده است که "کنترول صادراتی فعلی و پیشنهادی چین بر عناصر معدنی کمیاب و سایر مواد معدنی حیاتی" را حذف می‌کند.

مارکو روبیو، وزیر خارجۀ ایالات متحدۀ امریکا، که هفته گذشته در کنار پیت هگسیت، وزیر جنگ، پنی وانگ، وزیر امور خارجه آسترالیا و ریچارد مارلز، معاون صدراعظم و وزیر دفاع آسترالیا صحبت می‌کرد، در مورد تلاش ایالات متحده برای ایجاد در زنجیره اکمالات مواد معدنی صحبت کرد.

روبیو گفت: "ما باید منابع و زنجیره‌های اکمالاتی مواد معدنی حیاتی داشته باشیم که قابل اعتماد و متنوع بوده و بیش از حد در یک نقطه سرمایه‌گذاری نشده باشند. تا باشدکه از آنها به عنوان ابزار علیه ما یا شرکای ما در جهان استفاده نشود... خواهید دید، که ایالات متحده و آسترالیا، روی این مساله از نزدیک کار می‌کند."