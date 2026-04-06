قصر سفید: ترمپ طرح پاکستان برای آتش‌ بس میان امریکا و ایران را تا هنوز تایید نکرده است

قصر سفید اعلام کرده است که طرح گزارش ‌شدهٔ پاکستان برای برقراری آتش‌ بس میان ایالات متحده و ایران "یکی از چندین پیشنهاد" در این مورد است که رییس‌ جمهور دونالد ترمپ برای پایان دادن سریع عملیات نظامی مشترک خود با اسراییل علیه رژیم ایران در نظر دارد.

یک مقام قصر سفید که نخواست نامش افشا شود در یک اعلامیه ای که به روز دوشنبه ۱۷ حمل به صدای امریکا ارسال کرد، گفت که طرح پاکستان "یکی از چندین پیشنهاد است و رییس‌جمهور آن را تأیید نکرده است."

این مقام همچنین افزود که "عملیات خشم حماسی" همچنان ادامه دارد و ترمپ قرار است دربارهٔ آن در یک نشست خبری به روز دوشنبه در قصر سفید، که ساعت یک بعد از ظهر به وقت واشنگتن برنامه ‌ریزی شده، جزییات بیشتری ارایه کند.

پیش از این، رسانه‌های غربی به نقل از منابع که از آنان نام برده نشده است، گزارش داده بودند که پاکستان طرحی را برای برقراری آتش‌بس در درگیری پنج‌هفته‌ای میان ایالان متحده و ایران و نیز آغاز مذاکرات به دو طرف ارایه کرده است.

پاکستان تاکنون به‌ صورت علنی دربارهٔ این طرح گزارش ‌شده اظهارنظر نکرده است.

وزارت امور خارجهٔ پاکستان در پیامی در شبکهٔ اجتماعی ایکس اعلام کرد که اسحاق دار، وزیر امور خارجهٔ این کشور، روز شنبه در تماس تلفنی با همتای ایرانی خود عباس عراقچی گفت‌وگو کرده و بار دیگر "حمایت اسلام‌آباد از تمامی تلاش‌ها برای کاهش تنش ها" را تکرار کرده و بر اهمیت حل‌وفصل مسایل از طریق گفت‌وگو و دیپلوماسی تأکید کرده است.

رییس‌جمهور ترمپ روز یکشنبه در پیامی در شبکۀ اجتماعی تروت سوشل هشدار داد که اگر رژیم ایران انسداد چند هفته‌ای تنگهٔ هرمز، یکی از مسیرهای حیاتی انتقال انرژی از شرق میانه به بازارهای جهانی را متوقف نکند، روز سه‌شنبه 18 حمل دستور حمله به زیرساخت های برق و پل‌های ایران را صادر خواهد کرد.

چهار ساعت بعد، ترمپ در پیامی دیگر ظاهرأ ضرب الاجل برای اقدام ایران تعیین کرد و به ساعت ۸ شب روز سه‌شنبه به وقت واشنگتن اشاره نمود.

رییس‌جمهور ترمپ همچنین از رژیم ایران خواسته است که هرچه سریع‌تر برای توقف فعالیت‌های هسته‌ای و دیگر اقدامات مخرب خود به توافق برسد، در غیر این صورت با تشدید عملیات نظامی ایالات متحده و اسراییل روبه‌رو خواهد شد.