ترمپ از رژیم ایران خواست تا 'بسیار سریع' موافقت کند

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحدۀ امریکا، میگوید که خواستار آن است تا در یک ماه آینده با رژیم ایران به توافقی دست یابد تا به تلاشهای این کشور برای دستیابی به سلاحهای هستهای و سایر رفتارهای مخربش پایان دهد.
رییس جمهور دونالد ترمپ روز پنجشنبه در پاسخ به پرسشی آیا جدول زمانی برای دور جدید مذاکرات غیرمستقیم امریکا – ایران که جمعۀ گذشته در عمان برگزار شد در نظر دارد یا نه، گفت: "حدس میزنم در جریان ماه آینده، در همین حدود". رییس جمهور ایالات متحده با اشاره به رژیم ایران علاوه کرد: "آنان باید بسیار سریع روی [یک توافق] موافقت کنند."
رییس جمهور ترمپ در هفتههای اخیر بارها به رژیم ایران هشدار داده است که اگر از توافق به خواستهای ایالات متحده خودداری کند، امریکا بر آن کشور حمله نظامی خواهد کرد.
این خواستهها شامل توقف فعالیتهای تسلیحاتی هستهای، توقف کشتار معترضانی که در ۲۸ دسمبر اعترضات ضد حکومت ایران را آغاز کردند، توقف توسعه میزایلهای بالستیک و دست برداشتن از حمایت از گروههای نیابتی تروریستی منطقهای که به نیروهای ایالات متحده و متحد آن اسراییل حمله میکنند، میباشد.
دونالد ترمپ به خبرنگاران گفت که یک روز قبل در قصر سفید در مورد چگونگی برخورد با رژیم ایران "ملاقات بسیار خوبی" با بنیامین نتنیاهو، صدراعظم اسراییل داشت.
اسراییل مدتهاست که خواستههای مشابهی از تهران دارد تا فعالیتهای مخرب خود را که تهدیدی علیه موجودیت اسراییل است متوقف کند. رژیم ایران همواره خواستار محو و نابودی اسراییل شده است.
رییس جمهور ترمپ گفت که مذاکرات امریکا با ایران در نهایت به شخص رییس جمهور امریکا بستگی دارد. او گفت: "اگر توافق بسیار منصفانه و بسیار خوب با ایران نباشد، فکر میکنم دوران بسیار دشواری برای آنان خواهد بود."
بنیامین نتنیاهو، صدراعظم اسراییل، در نخستین ارزیابی از گفتگوهای اخیرش با دونالد ترمپ گفته است که مذاکرات رییس جمهور ترمپ با رژیم ایران، دشمن مشترک امریکا و اسراییل، ممکن است به آنچه اسراییل آنرا یک توافق "خوب" میان امریکا و ایران عنوان میکند، منجر شود.
صدراعظم اسراییل در اظهارات روز پنجشنبه خود به خبرنگاران گفت که ملاقات "عالی" با رییس جمهور ترمپ که از وی به عنوان "دوست بزرگ اسراییل" یاد کرد، عمدتاً روی مذاکرات ایالات متحده با رژیم ایران متمرکز بود. نتنیاهو روز چهارشنبه در قصرسفید با رییس جمهور ترمپ ملاقات کرد.
بنیامین نتنیاهو گفت: "رییس جمهور [ترمپ] معتقد است که ایرانیها از قبل درک کرده اند که با کی طرف استند. من فکر میکنم شرایطی که او [رییس جمهور ترمپ] تعیین میکند، همراه با درک آنان [رژیم ایران] از اینکه دفعه قبل که به توافق نرسیدند اشتباه کردند، ممکن است آنان [رژیم ایران] را به سمت پذیرش شرایطی سوق دهد که دستیابی به یک توافق خوب را ممکن سازد."
رییس جمهور ترمپ در دور دوم ریاست جمهوریاش که یک سال و اندی از آن میگذرد، این ششمین بار است که از نتنیاهو در داخل ایالات متحده میزبانی میکند.
دونالد ترمپ، اندکی پس از پایان دیدارش با نتنیاهو، در شبکۀ اجتماعی تروت سوشیل نگاشت که به رهبر اسراییل گفته است که به جدیدترین دور مذاکرات با این رژیم ادامه خواهد داد تا ببیند آیا میتوان به توافقی دست یافت یا نه.
رییس جمهور ترمپ نوشت: "هیچ نتیجۀ قطعی حاصل نشد، جز اینکه من اصرار داشتم که مذاکرات با ایران ادامه یابد تا مشخص شود که آیا میتوان به توافق رسید یا نه. اگر این توافق حاصل شود، به صدراعظم [اسراییل] اطلاع میدهم که این گزینه را ترجیح خواهیم داد. اگر چنین نشود، فقط باید ببینیم نتیجه چه خواهد شد."
بنیامین نتنیاهو پیش از ترک ایالات متحده به خبرنگاران گفت: "برعلاوه، من واضح ساختم که اگر یک توافق انجام شد، باید شامل عناصری باشد که ... برای کشور اسراییل و به مفکورۀ من به تمام جامعۀ جهانی حایز اهمیت است: نه تنها مسلۀ هستهای، اما همچنان میزایلهای بالستیک [رژیم ایران] و گروههای نیابتی ایران در منطقه."
رییس جمهور ایالات متحده، با اشاره به حمله نظامی امریکا که در ماه جون سال گذشته دستور آن را صادر کرد و تاسیسات تسلیحات هستهای رژیم ایران را نابود کرد، نوشت: "دفعه قبل، ایران تصمیم گرفت که بهتر است توافق نکند و با چکش نیمهشب ضربه خورد - این برای آنان خوب پاسخ نداد. امیدوارم این بار آنان خردمندانهتر و مسوولانهتر عمل کنند."
