دونالد ترمپ، رییس جمهور امریکا در سفرش به چین، طیف وسیعی از مسایل را با شی جین‌پینگ، رییس جمهور چین بحث خواهد کرد.

رییس جمهور ترمپ روز دوشنبه در قصر سفید به خبرنگاران گفت که ایران، تایوان و انرژی از مسایلی است که قرار است با همتای چینی اش بحث کند.

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده گفت: "من رابطه بسیار خوبی با رییس جمهور شی دارم، ما تجارت زیادی انجام می‌دهیم، اما تجارت هوشمندانه‌ای. سال‌ها در دوران روسای جمهور قبلی از ما سوءاستفاده می‌شد و حالا با چین روابط خوبی داریم . ما با چین پول زیادی به دست می‌آوریم."

دونالد ترمپ گفت که موضوع فروش سلاح به تایوان، از موارد بحث با رییس جمهور چین خواهد بود. او افزود: "رییس جمهور شی دوست دارد که ما [سلاح نفروشیم]. این یکی از موارد زیادی است که من در مورد آن صحبت خواهم کرد..."

رییس جمهور ایالات متحده به این باور است که شی جین‌پینگ بیشتر از وی به مسایل تایوان خواهد پرداخت. دونالد ترمپ گفت: "اما اتفاقات خوب زیادی می‌تواند رخ دهد. می‌دانید، ما در موردش صحبت خواهیم کرد، منظورم این است که او بیشتر از من در مورد تایوان صحبت خواهد کرد. اما فکر می‌کنم بحث کمی در مورد انرژی و کشور بسیار زیبای ایران خواهد بود."

با اینحال، چین روز سه‌شنبه (۱۲ می) پیش از دیدار بین روسای جمهور ایالات متحده و چین، مخالفت قاطع خود را با فروش تسلیحات ایالات متحده به تایوان تکرار کرد.

گویو جیاکون؛ سخنگوی وزارت خارجه چین در کنفرانس خبری گفت: "در جریان سفر رییس جمهور ترمپ به چین، دو رییس جمهور دیدگاه‌های عمیقی خود را در مورد مسایل مهم روابط چین و ایالات متحده و صلح و توسعه جهانی تبادله خواهند کرد. موضع چین در برابر فروش تسلیحات ایالات متحده به تایوان ثابت و روشن است."

درحالیکه انتقال تسلیحات ایالات متحدۀ امریکا به تایوان منبع اختلاف در روابط ایالات متحده و چین بوده است، دونالد ترمپ، رییس جمهور امریکا در ماه دسمبر، بزرگترین بسته تسلیحاتی ایالات متحده برای این جزیره را به ارزش بیش از ۱۱ میلیارد دالر، اعلام کرد.

موضوع زندانیان طرفدار دموکراسی یکی از مسایلی دیگر است که به گفتۀ رییس جمهور ترمپ قرار است او با همتای چینایی اش صحبت کند.

دونالد ترمپ اولین رییس جمهور امریکا خواهد بود که در نه سال گذشته از چین بازدید می‌کند و دومین دیدار رو در رو خود را با شی جینپینگ در کمتر از یک سال برگزار خواهد کرد.

دونالد ترمپ قرار است روز سه شنبه (۱۲ می) واشنگتن را به قصد بیجینگ ترک کند.