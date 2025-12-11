رییس جمهور امریکا: برنامه مهاجرتی 'کارت طلایی ترمپ' آغاز شد

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحدۀ امریکا روز چهارشنبه (دهم دسمبر) گفت که برنامه "کارت طلایی ترمپ" آغاز شده است.

ترمپ تاکید کرد که سایت "کارت طلایی ترمپ" به فعالیت آغاز کرده و تمام عاید حاصل از آن به حکومت امریکا می‌رسد.

اداره رییس جمهور ترمپ می‌‌گوید که قیمت دریافت کارت طلایی برای افراد یک میلیون دالر و برای شرکت‌‌هایی که می‌خواهند افراد مورد نظر خود را در امریکا نگه دارند دو میلیون دالر است.

به گفتۀ رییس جمهور ترمپ، این برنامه با بررسی کامل صلاحیت افرادی صورت می‌ گیرد که قرار است از این طریق در امریکا اقامت گزین شوند. این برنامه زمینه را برای کسب مدارک شهروندی امریکا فراهم می کند.

ترمپ در نشستی در قصر سفید گفت که شرکت‌‌های امریکایی می‌توانند از طریق این برنامه، نخبگان غیرامریکایی دانشگاه‌ها در امریکا را نگه دارند زیرا در شرایط کنونی هیچ روشی وجود ندارد که بتوان نگه‌داشتن آن افراد را در این کشور تضمین کرد.

رییس جمهور ایالات متحدۀ امریکا گفت که برنامه کارت طلایی از "گرین کارت" یعنی (کارت سبز یا مجوز اقامت دایم) بهتر است.

رییس جمهور ایالات متحده در حمایت از برنامه کارت طلایی گفت که طبق شرایط قبلی، تاسف آور بوده ‌است که افرادی که نخبه اند و از خارج آمده‌ اند پس از پایان تحصیل خود، مجبور بودند امریکا را ترک کنند.

ترمپ افزود با این برنامه، شرکت‌ های امریکایی مثل اپل، "خوشحال" خواهند شد چون می‌ توانند نخبگان مورد نظر خود را نگه‌دارند.

رییس جمهور امریکا افزود که خوبی‌‌های دیگر برنامه کارت طلایی ترمپ برعلاوۀ حفظ نخبگان خارجی در امریکا، این است که می‌تواند میلیاردها دالر را به خزانۀ دولت امریکا سرازیر کند.

قصر سفید همچنان آدرس سایت برنامه کارت طلایی ترمپ - The Trump Gold Card - را منتشر کرده است که فورمه ‌های آنلاین مربوط به تقاضا برای دریافت کارت طلایی و سوالاتی مثل تابعیت فعلی و محل تولد درخواست دهنده کارت طلایی، در آن سایت پیدا می‌ شود.