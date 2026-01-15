دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحدهٔ امریکا، قرار است روز پنجشنبه (۱۵جنوری) از ماریا کورینا مچادو، سیاستمدار ونزویلایی و برنده جایزه نوبل، در قصرسفید میزبانی کند.

این دیدار پس از آن صورت می‌گیرد که دونالد ترمپ یک روز قبل با دلسی رودریگز، رهبر موقت ونزویلا، صحبت کرد و ابراز خوشبینی کرد که ونزویلا دوباره احیا شده و باثبات خواهد شد.

ترمپ هفته گذشته در یک مصاحبه با فاکس نیوز، ماریا مچادو را ستایش کرد و او را یک "شخص بسیار خوب" توصیف کرد.

خانم مچادو به دلیل مبارزه برای آزادی و دموکراسی در کشورش، در ماه دسمبر سال گذشته برنده جایزه نوبل شد. ماریا مچادو آن جایزه را به رییس جمهور ترمپ به خاطر حمایت‌اش از ونزویلا، اهدا کرد.

دونالد ترمپ روز چهارشنبه گفت که با دلسی رودریگز صحبت کرده است. رودریگز، پس یک عملیات نظامیان امریکایی به تاریخ سوم جنوری و دستگیری نیکولاس مادورو، رهبر مستبد ونزویلا، به عنوان رهبر موقت آن کشور به قدرت رسید.

مادورو هفته گذشته در یک محکمه در نیویارک، به قاچاق مواد مخدر و حمل اسلحه‌ای متهم شد که از آن علیه ایالات متحده استفاد می‌کرد.

ترمپ در مورد تماس با رودریگز، در شبکه اجتماعی تروت سوشل نوشت: "در حالی که برای احیا و ثبات ونزویلا کمک می‌کنیم، ما در حال پیشرفت فوق‌العاده‌ای استیم. موضوعات زیادی به شمول نفت، مواد معدنی، تجارت و البته امنیت ملی مورد بحث قرار گرفت."

ترمپ افزوده است که "مشارکت میان ایالات متحده امریکا و ونزوبلا برای همه یک همکاری ویژه خواهد بود. ونزویلا به زودی دوباره بزرگ و مرفه خواهد شد، شاید حتی بیشتر از پیش!".

ماریا مچادو از عملیات نظامی ایالات متحده که منجر به دستگیری مادورو شد، به شدت حمایت کرده و آن را یک گام بزرگ به سوی رفاه و حاکمیت قانون خوانده است.

مچادو که ۵۸ عمر دارد، گفته است که کشورش با آزمون‌ها روبرو بوده و به بازگشت خود به ونزویلا اشاره کرده است.