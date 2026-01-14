ونزویلا چندین شهروند امریکا را از بند رها کرد

وزارت امور خارجۀ ایالات متحدۀ امریکا اعلام کرد که مقامات موقت ونزویلا چندین شهروند امریکا را که در این کشور بازداشت شده بودند، آزاد کرده‌اند.

این اولین اعلام آزادی امریکایی‌ها از زمان دستگیری نیکولاس مادورو، دیکتاتور ونزویلا توسط نیروهای امریکایی در عملیات نظامی سوم جنوری است.

وزارت خارجۀ ایالات متحدۀ امریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد: "ما از آزادی امریکایی‌های بازداشت شده در ونزویلا استقبال می‌کنیم. این گام مهم در مسیر درست توسط مقامات موقت است."

مقامات امریکایی تعداد دقیق یا هویت افراد آزاد شده را ارایه نکرده اند. حکومت ونزویلا در حال حاضر توسط دلسی رودریگز، رییس جمهور موقت، رهبری می‌شود. نیکولاس مادورو در ایالات متحده با اتهامات قاچاق سلاح و مواد مخدر و روبرو است.

قصر سفید روز دوشنبه به صدای امریکا گفت که ارتباط‌ با مقامات موقت ونزویلا عمدتاً بر تضمین ثبات در کشور و همکاری در تولید نفت متمرکز است.

رییس جمهور ترمپ، روز شنبه در شبکۀ تروت سوشیل نوشت: "ونزویلا روند آزادی زندانیان سیاسی خود را به طور گسترده آغاز کرده است."

ترمپ نگاشت: "متشکرم! امیدوارم آن زندانیان به یاد داشته باشند که چقدر خوش چانس بودند که ایالات متحده امریکا آمد و کاری را که باید انجام می‌شد، انجام داد."

رییس جمهور ترمپ، هفتۀ گذشته اعلام کرد که ونزویلا موافقت کرده است تا تیل ذخیره شده به میزان ۳۰ میلیون تا ۵۰میلیون بیرل را به ایالات متحده تحویل دهد. به گفتۀ رییس جمهور ترمپ، این مقدار تیل، به نفع مردم امریکا و ونزویلا، به قیمت بازار فروخته خواهد شد.

دونالد ترمپ گفته است که ایالات متحده پس از دستگیری مادورو، بر ونزویلا نظارت خواهد کرد. او هفتۀ گذشته به روزنامه نیویارک تایمز گفت که این نظارت می‌تواند سال‌ها طول بکشد.

ترمپ گفت مقامات موقت که اکنون ونزویلا را اداره می‌کنند "هر آنچه را که لازم بدانیم به ما می‌دهند" و او وعده کرد که کشور را "به روشی بسیار سودآور" بازسازی کند.

رییس جمهور دونالد ترمپ در این مصاحبه گفت: "ما از تیل استفاده خواهیم کرد و تیل را خواهیم گرفت. ما قیمت تیل را پایین می‌آوریم و به ونزویلا پول می‌دهیم، چیزی که به شدت به آن نیاز دارند."