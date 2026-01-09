فرماندهی جنوبی نیروهای امریکایی (سوتکام) میگوید که نظامیان امریکایی یک نفتکش دیگر را در آبهای کارایب توقیف کرده است.
این در حالی است که حکومت ترمپ همچنان کشتیهای مرتبط با ونزویلا را که تحت تحریم اند، هدف قرار میدهد.
سوتکام روز جمعه در شبکۀ اجتماعی ایکس نگاشت که نیروهای امریکای "یکبار دیگر... امروز صبح پیام روشنی ارسال کردند: هیچ پناهگاه امنی برای مجرمان وجود ندارد."
در اعلامیه آمده است که نیروهای امریکایی در اقدام مشترک در چارچوب عملیات نیزۀ جنوب، با حمایت وزارت امنیت داخلی، از کشتی طیاره بردار جرالد فورد، حمله را پیش از بامداد جمعه انجام دادند و بدون هیچ حادثهای در آبهای کارایب، کشتی را توقیف کردند.
روز چهارشنبه، نیروهای نظامی ایالات متحده یک تانکر نفتی مرتبط با ونزویلا را در شمال اقیانوس اطلس به دلیل "نقض تحریمهای ایالات متحده" توقیف کردند، در حالی که یک تانکر دیگر در کارایب توقیف شد.
فرماندهی اروپایی ایالات متحده در شبکۀ ایکس اعلام کرد که اقدام علیه کشتی ونزویلا در شمال اقیانوس اطلس "مطابق با حکم صادر شده توسط محکمۀ فدرال ایالات متحده پس از ردیابی توسط" گارد ساحلی ایالات متحده انجام شده است.
اعلامیه حاکیست که توقیف روز چهارشنبه، از اعلامیه دونالد ترمپ، رییس جمهور امریکا، مبنی بر "هدف قرار دادن کشتیهای تحریمشدهای که امنیت و ثبات نیمکره غربی را تهدید میکنند" حمایت میکند.
رییس جمهور ترمپ ماه گذشته به عنوان بخشی از تلاش برای تحت فشار قرار دادن نیکولاس مادورو، رهبر پیشین ونزویلا، دستور مسدود کردن کامل تمام تانکرهای نفتی تحریمشده که به ونزویلا وارد و یا از آن کشور خارج میشدند را صادر کرد. نیکولاس مادورو روز شنبه سوم جنوری توسط نیروهای امریکایی دستگیر شد.
