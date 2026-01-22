رییس جمهور ترمپ: با ناتو در مورد امنیت گرینلند و قطب شمال به 'تفاهم' رسیده ‌ایم

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحدۀ امریکا، می‌‌گوید که با سازمان پیمان اتلانتیک شمالی "ناتو" در رابطه به "چارچوب یک توافق آینده" در مورد گرینلند، جزیره قطبی تحت کنترول دنمارک، به توافق رسیده است.

ترمپ روز چهارشنبه در پستی در شبکۀ اجتماعی تروت سوشیل نگاشت که این چارچوب بر اساس جلسۀ "بسیار سازنده" است که او به تازگی با مارک روته، منشی ناتو، در حاشیه مجمع جهانی اقتصاد در داووس سویس به پایان رسانده است.

رییس جمهور ترمپ گفت که او و روته در مورد چارچوب یک توافق آینده "در رابطه با گرینلند و در واقع تمام منطقه قطب شمال" به تفاهم رسیده‌اند.

بر اساس این تفاهم، رییس جمهور ترمپ گفت که بر هشت کشور اروپایی که به طور جمعی با درخواست او برای خرید گرینلند مخالفت می ‌کنند، تعرفه وضع نخواهد کرد.

رییس جمهور ایالات متحده هفتۀ گذشته تهدید کرد که از اول فبروری ده درصد تعرفه بر این کشورها اعمال خواهد کرد، مگر اینکه توافقی برای "خرید کامل و جامع گرینلند" حاصل شود.

دنمارک و هفت کشور اروپایی دیگر درخواست ترمپ برای گرینلند را رد کرده و گفته ‌اند که این منطقه باید تحت حاکمیت دنمارک باقی بماند.

ترمپ جزییاتی در مورد چارچوب توافق آیندۀ مرتبط به گرینلند و قطب شمال ارایه نکرد.

او گفته است که تصاحب گرینلند، این جزیره را به عنصر مهم در کار ساختن سپر دفاع میزایلی "گنبد طلایی" برای ایالات متحده و منطقه قطب شمال تبدیل خواهد کرد.

ترمپ در پست خود گفت: "بحث‌های بیشتری در مورد گنبد طلایی در رابطه با گرینلند در حال انجام است. اطلاعات بیشتر با پیشرفت مذاکرات در دسترس قرار خواهد گرفت. جی دی ونس، معاون ریاست جمهوری، مارکو روبیو، وزیر خارجه، ستیف ویتکاف فرستاده ویژه و افراد دیگر، در صورت نیاز، مسوول مذاکرات خواهند بود. آنان مستقیماً به من گزارش خواهند داد."