دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده امریکا، روند حمایت، تمویل بودجه و مشارکت ایالات متحده را در ده‌ها سازمان بین‌المللی که به گفته حکومت او "دیگر به سود منافع امریکا نیست" قطع می‌کند.

ترمپ روز چهارشنبه فرمان اجرایی را امضا کرد که به ایالات متحده دستور می‌دهد تا از ۶۶ سازمان، اداره و کمیسیون – شامل ۳۵ سازمان غیر وابسته و ۳۱ نهاد وابسته به سازمان ملل متحد - که "برخلاف منافع ملی، امنیت، رفاه اقتصادی یا حاکمیت ایالات متحده عمل می‌کنند" خارج شود.

در یادداشت ریاست جمهوری آمده است که این اقدام پس از بررسی "تمام سازمان‌ها، کنوانسیون‌ها و معاهدات بین‌المللی بین‌دول که ایالات متحده عضو یا شریک آن است، یا ایالات متحده آنها را تأمین مالی یا حمایت می‌کند" صورت می‌گیرد.

در این فرمان اجرایی آمده است که این "عقب‌نشینی ها به تأمین مالی و مشارکت مالیه‌دهندگان امریکایی در نهادهایی که اجندای جهان‌گرایانه را بر اولویت‌های ایالات متحده ترجیح می‌دهند، یا به مسایل مهم به گونۀ ناکارآمد یا غیر موثر می‌پردازند، طوری که دالر‌های مالیه‌دهندگان ایالات متحده به بهترین شکل به روش‌های دیگری برای حمایت از ماموریت‌های مربوطه، اختصاص داده می‌شوند، پایان خواهد داد."

سایر گروه‌های غیر وابسته به سازمان ملل متحد در این فهرست شامل سازمان بین‌المللی برای دموکراسی و کمک‌های انتخاباتی، مشارکت در سازمان همکاری اتلانتیک و مجمع جهانی مبارزه با تروریزم می‌شوند.

مارکو روبیو، وزیر خارجۀ ایالات متحده، در یک اعلامیه گفت: "ادارۀ ترمپ دریافته است که این نهادها در حوزه فعالیت خود زاید، سوی مدیریت‌شده، غیرضروری، اسراف‌کار، دارای مدیریت ضعیف، و اسیر منافع عمالی اند که برنامه‌های خود را برخلاف برنامه ما پیش می‌برند، یا تهدیدی برای حاکمیت، آزادی‌ها و رفاه عمومی ملت ما استند."

حکومت ایالات متحده در جریان ۱۱ ماه گذشته، بودجۀ ادارات مثل سازمان جهانی صحت، ادارۀ سازمان ملل متحد برای پناهندگان فلسطینی، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و ادارۀ فرهنگی ملل متحد یا یونسکو را قطع کرده است.

فرمان اجرایی رییس جمهور مبین است که "بسیاری از این نهادها پالیسی‌های افراطی اقلیمی، ادارۀ جهانی و برنامه‌های مفکوره‌ای را ترویج می‌دهند که با حاکمیت و قدرت اقتصادی ایالات متحده در تضاد است."

این فرمان همچنین بیان می‌کند که میلیاردها دالر از پول مالیات‌دهندگان امریکایی، بدون اینکه "به هیچ نتیجه واقعی" نایل آید، "بازگشت اندک" داشته است.

در فرمان اجرایی آمده است که خروج از این سازمان‌ها نه تنها باعث صرفه‌جویی در پول مالیات‌دهندگان می‌شود، بلکه "منابع را بر اولویت‌های امریکا متمرکز می‌کند."

علاوه بر این، وزارت مالیۀ ایالات متحده می‌گوید که به عنوان بخشی از این اقدام، به {صندوق وجهی اقلیم سبز} اطلاع داده است که ایالات متحده از این صندوق خارج شده و "از کرسی خود در هیات مدیرۀ آن به گونۀ فوری کناره‌گیری می‌کند".

اسکات بسنت، وزیر مالیۀ ایالات متحده، گفت: "ملت ما دیگر سازمان‌های افراطی مانند {صندوق وجهی اقلیم سبز} را که اهدافشان مغایر با این واقعیت که انرژی قابل تامین و قابل اعتماد برای رشد اقتصادی و کاهش فقر اساسی است، تامین مالی نخواهد کرد."