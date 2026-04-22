ترمپ پس از تمدید آتش بس گفت که ایران با ورشکستگی مالی روبرو است

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده امریکا پس از آنکه آتش بس با ایران را تمدید کرد، گفت که ایران از رهگذر مالی در حال فروپاشی است.

آقای ترمپ نا وقت سه شنبه (۲۱ اپریل) به وقت واشنگتن با نشر پیامی در حساب تروت سوشل خود گفت: "ایران از لحاظ مالی در حال فروپاشی است. آنان [ایرانی ها] می خواهند تنگه هرمز فوراً باز شود – تشنه پول نقد [استند]! روزانه ۵۰۰ میلیون دالر ضرر می کنند. اردو و پولیس شکایت دارد که معاشات شان پرداخت نمی شود."

رییس جمهور ترمپ پیش از نشر این پیام، آتش بس بین امریکا و ایران را درست زمانی تمدید کرد که تنها چند ساعت محدود به پایان آن مانده بود.

دونالد ترمپ گفت که این آتش بس را به دلیل ایجاد "شکاف جدی" در دولت ایران و به درخواست صدر اعظم و لوی درستیز پاکستان تا زمان دریافت "پیشنهاد یکپارچه" ایران تمدید کرده است.

آقای ترمپ اما گفته است که محاصره تنگه هرمز ادامه خواهد داشت.

شهباز شریف، صدر اعظم پاکستان از "پذیرفتن درخواست" کشورش توسط دونالد ترمپ مبنی بر تمدید آتش بس سپاسگذاری کرد و گفت که اسلام آباد تلاش خواهد کرد که به جنگ از راه مذاکره پایان داده شود.

اما امیر سعید ایروانی، سفیر ایران در سازمان ملل متحد گفته است ایالات متحده امریکا باید پیش از آغاز دور بعدی مذاکرات، محاصره تنگه هرمز را پایان دهد.

بر اساس گزارش ایرنا، خبرگزاری دولتی ایران، آقای ایروانی محاصره تنگه هرمز توسط نظامیان امریکایی را نقض آتش بس خواند و ختم این محاصره را پیش شرط برای آغاز دور دوم مذاکرات خواند.

اما رییس جمهور ترمپ گفته است که اگر به محاصره تنگۀ هرمز پایان دهد، ایران به هیچ توافقی تن نخواهد داد.