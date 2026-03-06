دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحدۀ امریکا، روز جمعه (ششم مارچ) گفته است که "جز تسلیمی بی‌قید و شرط" ایران "هیچ معامله‌ای" با آن کشور وجود نخواهد داشت.

این در حالی است که حملات نظامیان ایالات متحده و اسراییل بر مواضع رژیم ایران در داخل آن کشور، همچنان ادامه دارد.

در هفتمین روز این حملات، رییس جمهور ترمپ در پستی در شبکۀ اجتماعی تروت سوشیل در مورد آیندۀ ایران نگاشت که ایالات متحده و متحدان آن "به گونۀ خستگی ناپذیر کار خواهند کرد تا ایران را از پرتگاه نابودی بیرون کشیده و آن کشور را از رهگذر اقتصادی بزرگ‌تر، بهتر و قوی‌تر از هر وقت دیگر کنند."

فرماندهی مرکزی قوای امریکایی (سنتکام) گفته است که نظامیان ایالات متحده در حال نابود کردن مواضع رژیم ایران است و ویدیوهایی از حملات علیه کشتی‌ها و پرتاب کنندۀ میزایل‌های آن کشور را در شبکه‌های اجتماعی نشر کرده است.

قوای نظامی اسراییل روز جمعه اعلام کرد که موج تازۀ حملات را بر شهرهای تهران و اصفهان در ایران انجام داده است.

نظامیان اسراییلی همچنان گفته اند که ایران نیز حملات جدید میزایلی را بر اهدافی در اسراییل انجام داده اند.

حملات هوایی ایران همچنان، امارات متحدۀ عرب را هدف قرار داده است، جاییکه به گزارش وزارت دفاع آن کشور هفت میزایل بالستیک و ۱۰۹ طیارۀ بی‌سرنشین ایران سرنگون شده است.

قطر نیز گزارش داده است که نظامیان آن کشور طیاره بی‌سرنشین ایران را رهگیری کردند که به سمت پایگاه هوایی العدید پرتاب شده بود.

ایالات متحده عملیات خشم حماسی را علیه رژیم ایران پس از آن راه اندازی کرد که تهران از دست کشیدن از جاه طلبی هسته‌ای خود ابا ورزید.