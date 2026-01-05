ترمپ: ایالات متحده 'مسوول' ونزویلا است

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحدۀ امریکا، میگوید که ایالات متحده "مسوول" ونزویلا است. این درحالیست که رهبر موقت این کشور پس از دستگیری نیکولاس مادورو، دیکتاتور ونزویلا توسط نیروهای امریکایی به روز شنبه، با حکومت وی همکاری میکند.
رییس جمهور ترمپ در جریان بازگشت از فلوریدا به واشنگتن دیسی، در طیارۀ ویژۀ ریاست جمهوری به خبرنگاران گفت "ما مسوول" ونزویلا استیم.
رییس جمهور ترمپ گفت: "خوب، فکر میکنم اول باید به فکر آمادهسازی آن باشیم چون اوضاع بسیار خراب است. اوضاع کشور بسیار آشفته است. به طرز وحشتناکی اداره شده است. [استخراج] نفت در سطح بسیار پایینی جریان دارد. باوجودیکه به گونۀ بد اداره میشد، سطح استخراج پایین تر از آن است، بایست درآمد بیشتر داشته باشد، بیشتر از آنچه آنان انجام میدهند."
رییس جمهور ایالات متحده این را هم گفت: "بنابراین، ما شرکتهای بزرگ نفتی را وارد خواهیم کرد و آنان [شرکتها] زیربناها را تعمیر خواهند کرد و پول سرمایهگذاری خواهند کرد. ما در هیچ چیزی سرمایهگذاری نخواهیم کرد. ما فقط از کشور مراقبت خواهیم کرد؛ ما کشور را گرامی خواهیم داشت. ما از همه مهمتر، از مردم مراقبت خواهیم کرد، به شمول ونزویلاییهایی که در کشور ما زندگی میکنند و مجبور به ترک کشورشان شدهاند. از آنان به خوبی مراقبت خواهد شد."
رییس جمهور ترمپ با اشاره به دلسی رودریگز، معاون مادورو که اواخر روز شنبه به دستور محکمۀ عالی ونزویلا، سمت ریاست جمهوری را بر عهده گرفت، گفت: "ما با افرادی که تازه سوگند یاد کردهاند، سر و کار داریم."
رییس جمهور ایالات متحده افزود که هنوز با رودریگز صحبت نکرده است، اما خاطرنشان کرد که دستیارانش این کار را کردهاند.
ترمپ این را هم گفت: "در زمان مناسب، این کار را خواهم کرد" و افزود که رودریگز "همکاری میکند."
بر اساس تصویری که در وبسایت رسمی او منتشر شده است، رودریگز که از سال ۲۰۱۸ به عنوان معاون رییسجمهور خدمت کرده است، روز یکشنبه با شورای وزیران خود در قصر میرافلورس در کاراکاس جلسهای برگزار کرد.
رودریگز در بیانیهای که روز یکشنبه چهارم جنوری توسط رسانههای حکومتی منتشر شد، گفت: "ما از حکومت ایالات متحده دعوت میکنیم تا در دستور کار همکاری با محوریت توسعه مشترک در چارچوب قوانین بینالمللی برای تقویت همزیستی پایدار جامعه، با ما همکاری کند."
رودریگز افزود: "ما حرکت به سمت روابط بینالمللی متعادل و محترمانه بین ایالات متحده و ونزویلا را... بر اساس برابری حاکمیتی و عدم مداخله، اولویتبندی میکنیم."
این اظهارات او نسبت به اظهارات تلویزیونی روز شنبهاش، که در آن از عملیات نظامی ایالات متحده انتقاد کرد لحنی آشتیجویانهتر نسبت به ایالات متحده داشت
حملۀ صبح زود روز شنبۀ نظامیان امریکایی در کاراکاس، منجر به دستگیری مادورو و انتقال او به ایالات متحده برای رسیدگی به اتهامات تروریزم مواد مخدر در محکمۀ فدرال شد.
رییس جمهور ترمپ در اظهارات روز یکشنبه چهارم جنوری خود به خبرنگاران، هشداری را به رهبران موقت ونزویلا تکرار کرده گفت: "اگر آنان درست رفتار نکنند، ما حمله دوم را انجام خواهیم داد."
رییس جمهور ایالات متحده در توضیح هشدار خود درباره رودریگز گفت: "او با وضعیتی احتمالاً بدتر از مادورو روبرو خواهد شد، زیرا میدانید، مادورو فوراً تسلیم شد."
دونالد ترمپ، ریییس جمهور ایالات متحده در خلاصهای از برنامه خود برای اداره ونزویلا تا زمان تکمیل انتقال قدرت به رهبری جدید آنکشور توسط ایالات متحده، گفت: "ما باید یک کار در ونزویلا انجام دهیم، آن را برگردانیم. در حال حاضر یک کشور مرده است."
