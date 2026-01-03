دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحدۀ امریکا، در پی دستگیری نیکولاس مادورو، رهبر ونزویلا توسط نیروهای امریکایی، گفت که تا زمان "گذار امن، شایسته و مدبرانه" در ونزویلا، امریکا ادارۀ آن کشور را در دست خواهد گرفت.

رییس جمهور ترمپ روز شنبه سوم جنوری در یک کنفرانس خبری در اقامتگاهش در پام بیچ ایالت فلوریدا به خبرنگاران گفت: "ما خواستار صلح، آزادی و عدالت برای مردم عالی ونزویلا هستیم."

ترمپ در این کنفرانس خبری جزییات را در مورد دستگیری مادورو بیان کرد. او گفت: "به دستور من، نیروهای مسلح ایالات متحده یک عملیات خارق‌العادۀ نظامی را در پایتخت ونزویلا انجام دادند...این یکی از خیره‌کننده‌ترین، موثرترین و قدرتمندترین نمایش‌های قدرت و شایستگی نظامی امریکا در تاریخ امریکا بود."

رییس جمهور ترمپ گفت: "هیچ کشور جهان نمی‌تواند به آنچه دست یابد که امریکا دیروز به آن دست یافت... تمام ظرفیت‌های نظامی ونزویلا ناتوان شدند، زیرا مردان و زنان اردوی ما در همکاری با نیروهای تنفیذ قانون ایالات متحده، مادورو را موفقانه در تاریکی شب دستگیر کردند".

دونالد ترمپ گفت که نیرو های مادورو تلاش کردند که برزمند اما آنان "از پا در آمده" بودند. او افزود که هیچ منسوب امریکایی در این عملیات کشته نشده و هیچ گونه تجهیزات امریکایی از بین نرفت.

ساعاتی پیشتر از این کنفرانس خبری، رییس جمهور دونالد ترمپ عکس از مادرور را که دست بند به دستان داشته و گوش‌ها و چشمانش بسته است در شبکه‌های اجتماعی نشر کرد و گفت که وی سوار بر کشتی "ایوو جیما" قوای بحری ایالات متحده است.

رییس جمهور دونالد ترمپ گفت که مادورو و همسرش نخست توسط هیلیکوپتر به کشتی ایوو جیما منتقل شدند. او افزود که مادورو و همسرش به نیویارک منتقل خواهند شد تا با اتهامات جنایی روبرو شوند.