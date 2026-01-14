دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده هشدار خود را به حاکمان اسلام‌گرای ایران مبنی بر اقدام نظامی احتمالی ایالات متحده – در صورت ادامۀ آنچه ترمپ آن‌را "کشتار بی‌رحمانۀ" معترضان خواند – تشدید کرد.

شهرهای مختلف ایران در دو هفتۀ اخیر شاهد اعتراضات سراسری ضد حکومت است.

رییس جمهور ترمپ در یک مصاحبۀ روز سه‌شنبه (۱۳ جنوری) با تلویزیون سی‌بی‌اس در دیبورن، میشیگن به گزارش‌های اشاره کرد که مقامات ایرانی برنامه دارند تا نخستین اعدام یک مظاهره کنندۀ بازداشت شده را تا روز پنجشنبه انجام بدهند.

دونالد ترمپ گفت: "وقتی آنان کشتار هزاران نفر را آغاز کنند – و آنان در بارۀ اعدام [یک اعتراض‌کننده] به من می‌گویند – خواهیم دید که برای آنان چه اتفاق می‌افتاد، قرار نیست اتفاق خوبی بیافتد."

رییس جمهور ایالات متحده همچنان گفت که هدف وی در ایران "پیروزی" است. دونالد ترمپ در پاسخ به پرسشی در مورد وضاحت این واژه، از دستور عملیات‎‌های نظامی موفقی که در گذشته علیه متخاصمین ایالات متحده صادر کرده بود نام برد.

رییس جمهور ترمپ از عملیات ونزویلا یاد کرد که به دستگیری نیکولاس مادورو، دیکتاتور و رهبر تروریست‌های مواد مخدر در اوایل ماه جنوری انجامید. او از کشته شدن ابوبکر البغدادی، رهبر پیشین گروه تروریستی داعش در سال ۲۰۱۹ یاد کرد؛ در عراق، از دستور حمله بر قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس ایران در ۲۰۲۰ و در ایران، از حمله بر ساحات توسعۀ سلاح‌های هسته‌ای در ماه جون تذکر داد.

قطع سرتاسری انترنیت از سوی رژیم ایران اواخر روز چهارشنبه به وقت محل وارد هفتمین روز خود شد. این امر، شهروندان و خبرنگاران را مانع می‌شود تا در بارۀ بازداشت و کشتار معترضین توسط رژیم ایران، به خارج از آن کشور گزارش دهند.

حساب کاربری فارسی وزارت خارجه امریکا تصویری از یک افسر امنیتی رژیم ایران را منتشر کرده است که ظاهراً در یک درگیری اخیر با معترضین در محلی در ایران، اسلحه‌ای را در دست گرفته و به سمت آنان نشانه گرفته است.

در این پیام شبکۀ ایکس وزارت خارجه همراه با تصویر آمده است: "رژیم جمهوری اسلامی انترنیت را برای پنهان کردن وحشی‌گری خود قطع می‌کند، اما آن‌را برای خود وصل نگه‌می‌دارد تا به جهان دروغ پراکنی کند. اما جهان ناظر است و حقیقت را می‌داند."

اعتراضات به تاریخ ۲۸ دسمبر در شهر تهران آغاز شد و به سراسر آن کشور گسترش یافت. این اعتراضات ناشی از خشم عمومی از سو مدیریت و فساد حکومت ایران بود که منجر به وخیم‌تر شدن بحران اقتصادی و کاهش بی‌پیشینۀ ارزش پول ایران در برابر دالر شده است.