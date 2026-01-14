دیوید پتریوس، جنرال متقاعد اردوی ایالات متحده و رییس پیشین ادارۀ استخبارات مرکزی امریکا یا "سیآیای" در مصاحبه با صدای امریکا گفت که ایران هنوز هم در "هوا بیدفاع است".
این اظهارات در حالی بیان میشود که رییس جمهور ترمپ، برای پاسخگویی به ادامۀ کشتار جمعی و سرکوب معترضان از سوی رژیم ایران در آن کشور، گزینههای ممکن نظامی را بررسی میکند.
اعتراضات سرتاسری در برابر وضعیت بد اقتصادی در ایران، وارد هژدهمین روز شده است.
پتریوس در مصاحبه با بخش فارسی صدای امریکا گفت که رژیم ایران "اساساً در برابر حملات هوایی بیدفاع است، زیرا همه سیستمهای دفاع هوایی و میزایل بالستیک ظاهراً پیشرفتۀ روسی و ایرانی [آن] توسط اسراییل، با استفاده از جتهای جنگی رادارگریز اف-۳۵ که توسط ایالات متحده تامین شده بود، در جنگ ۱۲ روزۀ اسراییل با ایران در جون گذشته نابود شده اند."
ایالات متحده در پایان آن جنگ، با انجام حملات هوایی که به گفته واشنگتن تاسیسات تولید سلاح هستهای رژیم را در جریان عملیات "چکش نیمهشب" "نابود" کرد، در کنار اسراییل قرار گرفت.
کارولین لیویت، سخنگوی قصر سفید، روز دوشنبه به خبرنگاران گفت که حملات هوایی ایالات متحده بر ایران "یکی از گزینههای متعددی است که برای سرقوماندان اعلای قوای مسلح روی میز است."
رییس جمهور ترمپ، روز سهشنبه در پستی در شبکههای اجتماعی، از ایرانیان خواست تا نهادهای رژیم جمهوری اسلامی را "تصاحب کنند" چون که به گفتۀ وی این رژیم "به کشتار بیرحمانۀ معترضان" ادامه میدهد.
پتریوس که زمانی فرمانده سنتکام، فرماندهی مرکزی ایالات متحده، بود به صدای امریکا گفت که اقدامات بشردوستانه، دپلوماتیک، اقتصادی و "اطلاعرسانی" گزینههای غیر نظامی است که در دسترس رییس جمهور ترمپ قرار دارد.
پتریوس گفت: "در واقع، تحریمهای ایالات متحده علیه ایران، به خصوص با توجه به اینکه اتحادیه اروپا مدتی پیش به آن تحریمها پیوست، علاوه بر سوء مدیریت اقتصادی و فساد که منجر به تورم فعلی، کاهش ارزش ریال، بیکاری و سایر شکستهای اقتصادی شده است، عمدتاً از عواملی اند که با عث تسریع اعتراضات اخیر شده است".
او با اشاره به قطع انترنت توسط رژیم ایران گفت: "فراتر از آن، یقیناً ابتکارات اطلاعاتی وجود دارد که میتوان انجام داد، از جمله ابتکاراتی که مردم ایران را قادر به برقراری ارتباط با یکدیگر و با جهان خارج کند. چیزی که ایران واضحاً با قطع انترنت، قطع دسترسی به استارلینک و تمام فعالیتهای دیگری که برای دشوار کردن آن انجام میدهد".
سخنگوی قصر سفید در نشست خبری روز دوشنبه گفت که یک مقام دولتی ایران اخیراً با استیف ویتکاف، فرستاده ویژۀ ترمپ برای ماموریتهای صلح، در تلاش مشهود برای کاهش تنشها تماس گرفته است.
رییس جمهور ترمپ روز سهشنبه در پستی در شبکههای اجتماعی نگاشت که "تمام صحبتها با مقامات ایرانی را تا زمان توقف کشتار بیرحمانۀ معترضان" لغو کرده است.
دیوید پتریوس افزود که ارتباط مقامات ایرانی با ایالات متحده مثبت است اما در مورد صداقت آن تردید دارد. او گفت: "یقیناً باید از این ابتکار عمل خاص استقبال شود، اما به نظر من کمی مشکوک است که آنان این کار را فقط با احتمال اقدام نظامی ایالات متحده علیه ایران انجام میدهند."
