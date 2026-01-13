دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحدۀ امریکا، از "وطن‌پرستان" ایرانی می‌خواهد تا نهادهای رژیم جمهوری اسلامی را "تصاحب" کنند. به گفتۀ رییس جمهور ترمپ، رژیم ایران در جریان سرکوب وحشیانۀ قیام ۱۷ روزۀ سراسری، به "کشتار بی‌رحمانه معترضان" ادامه داده است.

رییس جمهور ترمپ با نشر پیامی در شبکۀ اجتماعی تروت سوشیل نوشت: "وطن‌پرستان ایرانی، به اعتراض ادامه دهید - نهادهای خود را در دست بگیرید!!! نام قاتلان و متجاوزان را نگهدارید. آنان بهای سنگینی خواهند پرداخت. من تمام جلسات با مقامات ایرانی را تا زمانی که کشتار بی‌رحمانه معترضان متوقف شود، لغو کرده‌ام. کمک در راه است. میگا!!!"

میگا مخفف "ایران را دوباره باشکوه سازیم" است، پیامی که پژواک شعار سیاسی رییس جمهور ترمپ یعنی "امریکا را دوباره باشکوه سازیم" می‌باشد.

پیام رییس جمهور ترمپ، نخستین فراخوان صریح از معترضان در ایران برای تصرف نهادهای رژیم استبدادی اسلامی ۴۶ ساله است.

پیش از این، روز سه‌شنبه، حساب کاربری فارسی وزارت امور خارجۀ ایالات متحدۀ امریکا، با نشر پیامی در شبکۀ اجتماعی ایکس اعلام کرد که "بیش از ده هزار و ۶۰۰ ایرانی توسط رژیم جمهوری اسلامی فقط به دلیل مطالبه حقوق اولیه خود دستگیر شده‌اند."

در این پیام به پرونده عرفان سلطانی، مرد ۲۶ ساله‌ای که در اعتراضات اخیر بازداشت شده بود، اشاره شده و آمده است که مقامات ایرانی او را بدون تعیین وکیل مدافع با "محکمۀ نمایشی معمولی ۱۰ دقیقه‌ای" به اعدام محکوم کرده‌اند.

وزارت خارجۀ ایالات متحده عکس سلطانی را که تاریخ آن مشخص نیست و در تصویر لبخند به لب داشته و بالاپوش زمستانی پوشیده است، به اشتراک گذاشت و اعلام کرد که او قرار است روز چهارشنبه اعدام شود.

در پیام وزارت خارجۀ ایالات متحدۀ امریکا آمده است: "عرفان اولین معترضی است که به اعدام محکوم شده است، اما آخرین نفر نخواهد بود؛ موج اعدام‌ها علیه این معترضان رسماً آغاز شده است. جهان نباید در برابر اقدامات شرورانه رژیم جمهوری اسلامی سکوت کند."

در پیام وزارت خارجۀ ایالات متحدۀ امریکا بیان شده است که روند قطع انترنت توسط رژیم، اواخر سه‌شنبه به وقت محلی وارد ششمین روز خود شد و تشریک تصاویر اعتراضات و کشتار معترضان توسط نیروهای امنیتی رژیم را برای شهروندان و خبرنگاران با دنیای خارج دشوار کرده است.

کارولین لیویت، سخنگوی قصر سفید، روز دوشنبه به خبرنگاران گفت که رییس جمهور ترمپ، پس از هشدارهای متعدد به رژیم مبنی بر اینکه در صورت کشتن معترضان مسالمت‌آمیز، ایالات متحده مداخله نظامی خواهد کرد، همه گزینه‌ها را روی میز نگه می‌دارد.

لیویت گفت: "حملات هوایی یکی از گزینه‌های متعددی است که برای سرقوماندان اعلای قوای مسلح ایالات متحده، روی میز است."

لیویت افزود: "دپلوماسی همیشه اولین گزینه برای رییس جمهور است. او دیشب به همۀ شما گفت که آنچه علناً از رژیم ایران می‌شنوید کاملاً متفاوت از پیام‌هایی است که حکومت به صورت خصوصی دریافت می‌کند. من فکر می‌کنم رییس جمهور علاقه‌ای به بررسی این پیام‌ها دارد. با این حال... رییس جمهور نشان داده است که در صورت لزوم برای استفاده از گزینه‌های نظامی نمی‌ترسد و هیچ کس این را بهتر از ایران نمی‌داند."

اعتراضات شهروندان ایران در بیست وهشتم دسمبر از تهران آغاز شد و به سراسر کشور گسترش یافت.

این اعتراضات ناشی از خشم عمومی در برابر سوء مدیریت و فساد رژیم ایران است که باعث وخیم‌تر شدن بحران اقتصادی و کاهش بی‌سابقه ارزش پول ایران در برابر دالر شده است. از آغاز اعتراضات، شعارهایی که توسط اعتراض‌کنندگان سر داده شده، عمدتاً خواستار سرنگونی رژیم اسلامی بوده‌اند.