دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده می‌گوید که به نظر می‌رسد ایران با گلوله‌باری بر معترضان از خط سرخی که او ترسیم کرده است، در حال عبور است.

منظور رییس جمهور ترمپ، هدف قرار گرفتن افرادی است که به جنبش اعتراضی دو‌هفته‌ای پیوسته و خواستار پایان دادن به دهه‌ها حکومت استبدادی اسلام‌گرا اند. این جنبش، بزرگترین گردهمآیی در چند سال پسین در ایران می‌باشد.

پس از آنکه رییس جمهور ترمپ در هفتۀ گذشته بارها به حاکمان ایران هشدار داد که در صورت کشتن معترضان مسالمت‌آمیز، ایالات متحده مداخله خواهد کرد، روز یکشنبه ترمپ در پاسخ به پرسشی که آیا رژیم ایران با اعلام واکنش علیه معترضان، از خط سرخ وی کرده است یا نه گفت: "آنان به [عبور از خط سرخ] آغاز کرده اند، به نظر می‌رسید. و به نظر می‌رسد افرادی کشته شده اند که قرار نبود کشته شوند."

رییس جمهور علاوه کرد که "بر مردم شلیک شده است."

رییس جمهور ترمپ گفت که اردوی ایالات متحده در حال "بررسی" وضعیت در ایران است، کشوری که رهبرانش به گفته ترمپ "از طریق خشونت حکومت می‌کنند"

دونالد ترمپ افزود: "ما در حال بررسی گزینه‌های بسیار قوی هستیم."

درحالیکه اعتراضات ضد حکومتی در ایران، روز دوشنبه وارد شانزدهمین روز خود شد، حکومت از اواخر روز پنجشنبه به اینسو دسترسی به انترنت را قطع کرده است. قطع انترنت مانع از آن شده است که شهروند-خبرنگاران در ایران نتوانند تصاویر سرکوب وحشیانۀ رژیم ایران را با جهان خارج به اشتراک بگذارند.

ویدیویی که در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده و توسط سرویس فارسی صدای امریکا معتبر تلقی شده است، صحنۀ دلخراشی را در سردخانه‌ای در جنوب تهران نشان می‌دهد، جایی که ده‌ها جسد افرادی که ظاهراً در سرکوب کشته شده‌اند، روی زمین گذاشته شده تا توسط اعضای خانواده‌های داغدار‌شان، شناسایی شوند. به نظر می‌رسد این ویدیو روز شنبه فلمبرداری شده است.

ترمپ در اظهارات خود به خبرنگاران در طیارۀ ویژه ریاست جمهوری گفت که رهبران رژیم [ایران] روز قبل برای مذاکره با دفتر او تماس گرفته‌اند.

رییس جمهور ایالات متحده گفت: "ما ممکن با آنان ملاقات کنیم. یک ملاقات ترتیب شده است. اما به دلیل اتفاقاتی که رخ می‌دهد، ممکن است مجبور شویم قبل از ملاقات، دست به اقدامی بزنیم."

اعتراضات در ۲۸ دسمبر در تهران آغاز شد و دامنۀ آن به سراسر ایران گسترش یافت. خشم عمومی مردم ایران، به خاطر سو مدیریت و فساد رژیم آن‌کشور شعله‌ور شده که باعث شده بحران اقتصادی وخیم‌تر شده و ارزش پول ایران در برابر دالر به گونۀ بی‌پیشینه کاهش یابد.

از آغاز اعتراضات، شعارهایی که توسط اعتراض کنندگان سر داده شده است، عمدتاً خواهان سرنگونی رژیم اسلامی ایران بوده اند.