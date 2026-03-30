هشدار جدید رییس جمهور ترمپ به رهبران جدید ایران

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحدۀ امریکا، هشدار خود را به رهبران جدید رژیم ایران شدیدتر کرده و در صورت امتناع آنان از پذیرش "فوری" خواسته‌های امریکا، به احتمال "نابود کردن" تاسیسات تولید برق ایران اشاره کرده است.

رییس جمهور ترمپ روز دوشنبه در یک پست در شبکۀ اجتماعی تروت سوشیل نگاشت که "پیشرفت بزرگی" در مذاکرات یک هفتۀ گذشته با طرف‌های ایرانی حاصل شده است. او رهبری جدید ایران را در مقایسه با سلف آنان که در آغاز عملیات مشترک ایالات متحده و اسراییل علیه رژیم ایران در ۲۸ فبروری حذف شدند، "معقول‌تر" خوانده است.

رییس جمهور ترمپ هشدار داده است که "اگر به هر دلیل در مدت کوتاه تعامل نشود، که احتمالاً خواهد شد، و اگر تنگۀ هرمز فوراً برای تجارت باز نشود" به گفتۀ وی ایالات متحده "تمام دستگاه‌های تولید برق، چاه‌های نفت، و جزیرۀ خارک و احتمالاً تمام تاسیسات آب شیرین‌کن" ایران را منفجر و نابود خواهد کرد.

رییس ‌جمهور دونالد ترمپ همچنین تاکید کرد که اردوی ایالات متحده تا کنون عمداً به انجام چنین کاری اقدام نکرده است.

دونالد ترمپ گفت که نابودی‌های احتمالی "به تلافی سربازان زیاد ما و دیگرانی خواهد بود که ایران در طول ۴۷ سال "سلطۀ ترور" رژیم پیشین، آنان را قتل سلاخی و کشته است."

مارکو روبیو، وزیر خارجۀ ایالات متحده، روز دوشنبه در مصاحبه با شبکۀ تلویزیوی ای‌بی‌سی گفت که هویت مذاکره‌کنندگان ایرانی را فاش نخواهد کرد زیرا به گفتۀ وی این کار "احتمالاً آنان را با دیگر گروه‌های مردم در داخل ایران درگیر خواهد کرد."

روبیو گفت که طرف‌های ایرانی با ایالات متحده به شیوه‌ای صحبت می‌کنند که "مسوولان قبلی در ایران در گذشته با ما چنین صحبت نکرده‌اند."

روبیو گفت: "برخی از کارهایی است که آنان مایل به انجام آن اند، برخی از کارهایی است که می‌گویند مایل به انجام آن اند - بدیهی است که آنان باید [آن را] انجام دهند. ما این پیشنهاد را به شدت آزمایش خواهیم کرد."

وزیر خارجۀ ایالات متحده همچنین گفت که امریکا باید برای احتمال شکست مذاکرات آماده باشد.