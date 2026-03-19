هشدار دونالد ترمپ پس از حملات میزایلی ایران بر تاسیسات گاز طبیعی قطر

قطر روز پنجشنبه اعلام کرد که حملۀ میزایل بالستیک رژیم ایران بر تاسیسات گاز طبیعی در شهرک صنعتی راس‌ لفان آن کشور، خسارت وارد کرده است.

این موج جدید حملات پس از حملات روز چهارشنبه ایران صورت گرفت که هشدارهای شدیدی را از سوی دونالد ترمپ، رییس‌ جمهور امریکا به دنبال داشت. رییس جمهور ترمپ گفت که اگر ایران تاسیسات گاز قطر را هدف قرار دهد، در حمله بر میدان گازی پارس جنوبی ایران (دریغ) نخواهد کرد .

رییس جمهور ایالات متحده در یک پیام شبکه اجتماعی تروت سوشیل به حملات اسراییل علیه پارس جنوبی اشاره کرد و گفت که این حملات ایران را "به‌طور غیرموجه و ناعادلانه" وادار ساخت تا چهارشنبه به قطر حمله انجام دهد. رییس جمهور ترمپ گفت که اسراییل دیگر به میدان گازی ایران حمله نخواهد کرد.

در حملات روز پنجشنبه (۱۹مارچ) ایران علیه همسایه گانش در منطقه، دو تصفیه خانه در کویت نیز تحت حملات طیارۀ بدون بی سرنشین قرار گرفت.

بحرین میگوید که روز پنجشنبه چهار درون و دو میزایل ایران را از بین برده است.

وزارت دفاع عربستان سعودی نیز گزارش داده است که بیش از ۲۰ درون و چندین میزایل را رهگیری کرده است. در این حملات ریاض، بندر بینبع و مناطق در شرق آنکشور هدف قرار گرفته است.

امارات متحده عرب نیز ابراز داشته است که سیستم دفاعی آنکشور ۱۵ طیارۀ بدون سرنشین و هفت میزایل بالستیک را رهگیری کرده است.

ایران از زمان آغاز عملیات نظامی ایالات متحده و اسراییل علیه رژیم آن کشور، نقاط مختلف را در منطقه هدف حمله قرار میدهد.