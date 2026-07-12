سنتکام از انجام حملات تازه علیه اهداف ایران خبر داد

فرماندهی مرکزی نیروهای نظامی ایالات متحده (سنتکام) لحظاتی قبل اعلام کرد که نیروهای این فرماندهی عصر یکشنبه (۱۲ جولای) به دستور دونالد ترمپ، سرقوماندان اعلی قوای مسلح ایالات متحدۀ امریکا، دور تازه‌ای از حملات را علیه ایران آغاز کرده اند.

سنتکام در بیانیۀ نگاشته است: "امروز [یکشنبه] ساعت پنج عصر به وقت شرق امریکا، نیروهای فرماندهی مرکزی ایالات متحده حملات بیشتری را علیه ایران آغاز کردند تا توانایی این کشور را برای حمله بر دریانوردان غیرنظامی و کشتی‌های تجارتی که آزادانه از تنگۀ هرمز عبور می‌کنند، تضعیف شود."

پیش از این، این فرماندهی صبح یکشنبه با نشر اعلامیه‌ای جداگانه‌ای گفت که تنگه هرمز به روی تمام کشتی های باز است که به دنبال "عبور قانونی" از این آبراه بین المللی استند.

سنتکام در شبکه اجتماعی ایکس همچنان گفت که ایران کنترول تنگه هرمز را در دست ندارد. در پیام نشر شده سنتکام آمده است: "نیرو های امریکایی در موقعیت و آمادگی برای حصول اطمینان از حفظ آزادی کشتی رانی، با وجود تجاوز، آزار و اذیت، تهدید های بی دلیل و اعلامیه های خودسرانه ایران، قرار دارند."

قوماندانی مرکزی اردوی ایالات متحده افزوده که تردد کشتی ها از تنگه هرمز جریان دارد.

بر اساس پیام سنتکام، نیرو های امریکایی در طول دو ماه گذشته، زمینه تردد بیش از ۸۰۰ کشتی و بیش از ۴۰۰ میلیون بیرل تیل خام را از تنگه هرمز مساعد کرده است، و بیش از ۱۴۰ کشتی دیگر در هفت روز اخیر از این تنگه عبور کرده است.

فرماندهی مرکزی نیروهای نظامی ایالات متحده اعلام کرد که نیروهای امریکایی ناوقت شنبه شب (۱۱ جولای)، سومین دور حملات خود را در این هفته علیه ایران تکمیل کردند.

سنتکام می‌گوید که این حملات در پاسخ به آنچه "حملۀ نیروهای ایران بر یک کشتی تجارتی دیگر در تنگۀ هرمز" توصیف کرده، صورت گرفته است.

سنتکام در این بیانیه اعلام کرد: "نیروهای ایالات متحده با استفاده از مهمات هدایت شوندۀ دقیق که توسط جت‌های جنگی مستقر در خشکه و بحر، طیاره‌های بدون سرنشین و قایق‌های نیروی بحری شلیک شد، حدود ۱۴۰ هدف نظامی را در ایران نشانه گرفته اند."

در همین حال، سپاه پاسداران ایران ادعا کرده است که تنگه هرمز اکنون مسدود بوده و "تا پایان مداخله ایالات متحده در منطقه" این تنگه مسدود باقی خواهد ماند.

حملات ایالات متحده و ایران در چند روز گذشته سبب شد تا دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده ختم آتش بس بین دو کشور را اعلام کند، اما او تاکید کرد که در مذاکره هنوز باز است.