فرماندهی جنوبی قوای امریکایی (سوتکام) گفته است که در تازهترین حملۀ نظامیان امریکایی بر کشتیهای قاچاقبران مخدرات، پنج "تروریست مواد مخدر" کشته شده اند.
حکومت رییس جمهور دونالد ترمپ برای جلوگیری از جریان مخدرات مرگبار به داخل ایالات متحده، عملیات سرکوب قاچاقبران مواد مخدر را افزایش بخشیده است.
سوتکام در پستی در شبکۀ اجتماعی ایکس نگاشته است که حملۀ اخیر، روز چهارشنبه به دستور پیت هگسیت، وزیر جنگ ایالات متحده، انجام یافته و دو کشتی سازمانهای تروریستی مشخص شده را هدف گرفته است.
در این پست آمده است: "اطلاعات تایید کرد که این کشتیها در مسیرهای شناختهشدۀ قاچاق مخدرات تردد کرده و در قاچاق مواد مخدر مشارکت داشتند. در مجموع پنج تروریست مواد مخدر در جریان این اقدامات کشته شدند - سه نفر در کشتی اول و دو نفر در کشتی دوم."
روز سه شنبه نیز سوتکام از حمله بر یک کاروان مشتمل بر سه کشتی قاچاقبران مخدرات در آبهای بینالمللی خبر داد.
در حملاتی که در چارچوب عملیات مسما به "نیزۀ جنوب" بر قایقهای مظنون حامل مخدرات صورت گرفته است، تاکنون بیش از ۱۱۰ نفر کشته شده اند. دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده و حکومت وی میگویند که این عملیات قاچاق مخدرات را هدف قرار میدهد.
رییس جمهور ترمپ گفته است که با از بین رفتن هریک از کشتیهای تروریستان مخدرات جان "۲۵هزار امریکایی" نجات داده میشود.
نظامیان امریکایی در آبهای کارایب حملاتی را علیه کشتیهای مظنون به قاچاق مواد مخدر انجام داده و کشتیهای جنگی خود را به منطقه اعزام کرده است تا فشار بر رژیم نیکولاس مادورو در ونزولا را افزایش دهد، رژیمی که به گفتۀ حکومت ترمپ، ایالات متحده را غرق در مواد مخدر میکند.
