نظامیان امریکایی روز دوشنبه ۲۹ دسمبر یک کشتی قاچاق‌بران مخدرات را در شرق اقیانوس آرام هدف حمله قرار دادند. در این حمله که تازه‌ترین حمله در چارچوب ماموریت مسما به "عملیات نیزۀ جنوب" است، دو نفر کشته شده اند.

فرماندهی جنوبی نیروهای امریکایی (سوتکام) در پستی در شبکۀ اجتماعی ایکس نگاشته است که این حمله به دستور پیت هگسیت، وزیر جنگ ایالات متحده انجام شد.

در این پست نگاشته شده است که نیروهای ویژۀ مشترک شامل در عملیات نیزۀ جنوب این حملۀ مرگبار را بر یک کشتی‌ای انجام دادند که "توسط سازمان‌های تروریستی مشخص شده در آب‌های بین‌المللی" فعالیت داشت.

سوتکام گفته است که بر اساس اطلاعات استخباراتی، این کشتی در مسیرهای شناخته شدۀ قاچاق مخدرات در شرق اقیانوس آرام حرکت می‌کرد و سرگرم عملیات قاچاق مخدرات بود.

در حملاتی که در چارچوب عملیات نیزۀ جنوب بر قایق‌های مظنون حامل مخدرات صورت گرفته است، تاکنون بیش از ۱۰۷ نفر کشته شده اند. دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده و حکومت وی می‌گویند که این عملیات قاچاق مخدرات را هدف قرار می‌دهد.

حکومت ایالات متحده گفته است که کشته‌شدگان این حملات "پیکارجویان غیرقانونی" اند و این امر به نظامیان امریکایی این امکان را فراهم می‌کند که بر بنیاد یافته‌های محرم وزارت عدلیۀ امریکا، بدون بررسی قضایی، حملات مرگباری را انجام دهند.

رییس جمهور ترمپ روز دوشنبه گفت که نیروهای امریکایی بر یک مرکز بارگیری مخدرات در ونزویلا حمله کرده ‌اند. حکومت امریکا می‌گوید که رژیم ونزویلا جریان مخدرات کشنده به شمول فنتانیل را به ایالات متحده تسهیل می‌کند و از این رو فشار را بر کاراکاس افزایش بخشیده است.