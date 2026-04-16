وزارت مالیه امریکا شبکه‌ قاچاق نفت پسر شمخانی را تحریم کرد

دفتر کنترول داراییهای خارجی وزارت مالیه امریکا از تحریم یک شبکه قاچاق نفت که توسط پسر علی شمخانی اداره میشود، خبر داد.
در بیانیهای که وزارت مالیه امریکا روز چهارشنبه (۱۵ اپریل) نشر کرد آمده است که در چارچوب بخشی از عملیات "خشم اقتصادی"، دفتر کنترول داراییهای خارجی این وزارتخانه، شبکهای از قاچاق نفت را که توسط محمدحسین شمخانی، پسر علی شمخانی، رییس کشته شده شورای عالی امنیت ملی ایران اداره میشود، تحریم کرده است.
دفتر کنترول داراییهای خارجی وزارت مالیه همچنین اهداف مرتبط با یک طرح پیچیده طلا متعلق به حزبالله که در نهایت به نفع قوای مسلح رژیم ایران است را تحریم کرد.
بیانه می افزاید، که در یک اقدام مشترک با تحقیقات امنیت داخلی، دفتر کنترول داراییهای خارجی وزارت مالیه امریکا (اوفک) همچنین سید نعیمایی بدرالدین موسوی، تبعه ایرانی و تأمینکننده مالی لبنانی حزبالله و سه شرکت مرتبط با یک طرح پولشویی پیچیده شامل فروش نفت جمهوری اسلامی در ازای طلای ونزویلا در دوران دیکتاتوری سابق ونزویلا را که همگی در نهایت به نمایندگی از حزبالله و نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران انجام شدهاند، تحریم میکند.
اسکات بسینت، وزیر مالیه امریکا ، گفت که این وزارت در عملیات "خشم اقتصادی" خواص رژیم مانند خانواده شمخانی را که "سعی دارند به هزینه مردم ایران سود به جیب بزنند" هدف قرار میدهد.
او افزود: "تحت رهبری رییس جمهور دونالد ترمپ ، وزارت مالیه به قطع شبکههای قاچاق غیرقانونی و نیابتی تروریزم ایران ادامه خواهد داد. مؤسسات مالی باید توجه داشته باشند که وزارت مالیه از تمام ابزارها و اختیارات، از جمله تحریمهای ثانویه، علیه کسانی که همچنان از فعالیتهای تروریستی تهران حمایت میکنند، استفاده خواهد کرد. "
در همین رابطه، تامی پیگوت معاون سخنگوی وزارت امور خارجه امریکا، در بیانیهای گفت ایالات متحده امریکا، شبکه کشترانی مخفی جمهوری اسلامی ایران و سازوکار تأمین مالی تروریستی "نفت در برابر طلا" را مختل میکند.
او در این بیانیه گفت ایالات متحده امریکا "بهطور قاطع توانایی [جمهوری اسلامی] ایران برای کسب درآمد را محدود کند، در حالی که این کشور تلاش دارد تنگه هرمز را گروگان نگهدارد. "
پیگوت گفت، تحریمهای روز چهارشنبه "بخشهایی از امپراتوری چند میلیارد دلاری قاچاق نفت محمدحسین شمخانی را هدف قرار میدهد که به غنیتر شدن رژیم ایران و طبقه حاکم آن کمک میکند. "
او افزود این تحریمها همچنین یک شبکه جداگانه "نفت در برابر طلا" را هدف میگیرد که تأمین مالی حزبالله و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (نیروی قدس) را بر عهده دارد.
او تصریح کرد: "رژیم ایران همچنان طبقه حاکم فاسدی مانند خانواده شمخانی را ثروتمندتر میکند، در حالی که مردم عادی ایران زیر فشار یک اقتصاد رو به وخامت رنج میبرند. "
معاون سخنگوی وزارت امور خارجه امریکا همچنان گفت که جمهوری اسلامی "ثروت مردم ایران را به حزبالله و دیگر گروههای تروریستی در خاورمیانه منتقل میکند. "
پیگوت در این بیانیه اعمال این تحریمها را نشاندهنده تعهد دولت امریکا به اعمال فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی ایران و نیروهای نیابتی تروریستی آن دانست.
او افزود از زمانی که دونالد ترمپ، رییس جمهوری امریکا یادداشت امنیت ملی شماره ۲ را صادر کرد، ایالات متحده بیش از ۱۰۰۰ فرد، کشتی و طیاره را در چارچوب کارزار مقابله با فعالیتهای مخرب جمهوری اسلامی ایران تحریم کرده است.
گروه