استقبال روبیو از اعمال مجدد تحریم های اقتصادی علیه ایران

سازمان ملل متحد روز یکشنبه تحریم ها علیه برنامه هسته ای ایران را دوباره اعمال کرد، اقدامی که مورد استقبال ایالات متحده به عنوان پاسخی به آنچه واشنگتن و متحدان اروپایی اش "عدم اجرای قابل توجه" تعهدات هسته ای تهران می دانند، قرار گرفت.
مارکو روبیو، وزیر خارجه ایالت متحده ، به روز شنبه طی بیانیه ای گفت که تحریمهای ایران طبق شش قطعنامه سازمان ملل متحد دوباره فعال خواهند شد که غنی سازی هسته ای ایران را ممنوع کرده و محدودیتهای مربوط به برنامههای هسته ای و میزائیلهای بلستیک و تجارت تسلیحات ایران را احیا می کنند.
آقای روبیو همچنان از فرانسه، آلمان و بریتانیا - سه قدرت اروپایی که سیاستهای خود را در مورد ایران هماهنگ کرده اند - به خاطر فعال ساختن مجدد تحریمها قدردانی کرد.
روبیو گفت که فعال سازی مجدد " روند بازگشت تحریم ها را که در ۲۸ آگست ۲۰۲۵ به رهبری قاطع جهانی از سوی فرانسه، آلمان و بریتانیا آغاز شده بود ، به پایان می رساند."
آقای روبیو افزود: " مقررات مندرج در قطعنامه های احیا شده، به تهدیدات ناشی از فعالیتهای هسته ای، میزائیل های بالستیک، سلاحهای متعارف و فعالیتهای بی ثبات کننده ایران می پردازد."
قابل توجه است که این قطعنامهها از ایران می خواهند فعالیتهای مرتبط با غنی سازی یورانیوم، و فعالیت های مربوط به پروسس مجدد را به حالت تعلیق درآورد؛ ایران را از استفاده از تکنالوژی میزائیل های بلستیک منع کند؛ صادرات سلاحهای متعارف به ایران را تحریم کند؛ ممنوعیتهای مسافرتی و مسدود کردن داراییهای جهانی را برای افراد و نهادهای درج شده در فهرست مجدداً اعمال کند؛ و توقیف سلاحها و سایر محمولههای ممنوعه که توسط ایران به بازیگران حکومتی و غیرحکومتی منتقل می شود را مجاز بداند.
اعمال مجدد تحریم ها پس از آن صورت گرفت که شورای امنیت سازمان ملل در ۱۹ سپتمبر قطعنامه ای را که قرار بود لغو تحریمهای ایران را حفظ کند، رد کرد و زمینه را برای پایان دادن به این لغو تحریم ها فراهم کرد.
لغو تحریمهای ایران بخشی از توافق هسته ای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) ۲۰۱۵ بود که به جامعه بینالمللی این انتخاب را نیز می داد که در صورت «عدم اجرای قابل توجه» تعهدات ایران تحت این توافق، به لغو تحریم ها پایان دهد.
سه کشور اروپایی که هفته گذشته تلاش هماهنگ در مورد برنامه هسته ای ایران را رهبری کردند، اعلام کردند که تهران پس از سالها پیشبرد قابلیتهای غنی سازی یورانیوم که می تواند برای ساخت بمب تسلیحاتی استفاده شود و هیچ کاربرد صلح آمیزی ندارد، برجام را نقض کرده است.
روبیو گفت که بازگرداندن محدودیت های ایران " پیام روشنی می فرستد: جهان به تهدیدها و اقدامات نیمه و قسمی تن نخواهد داد - و تهران مجبور به پذیرش (این موضوع) خواهد شد."
او گفت: " رئیس جمهور ترمپ به وضاحت گفته است که دیپلوماسی هنوز یک گزینه است - توافق همچنان بهترین نتیجه برای مردم ایران و جهان است. برای اینکه این اتفاق بیفتد، ایران باید مذاکرات مستقیم را که با حسن نیت، بدون طفره رفتن یا ابهام برگزار شود، بپذیرد."
رئیس جمهور ترمپ، هفته گذشته در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل، گفت که وقتی در بیست جنوری به قدرت رسید، با رهبران ایران تماس گرفت و از آنها خواست که همکاری را به جای سلاحهای هسته ای انتخاب کنند.
او گفت که ایران به پیشنهادهای او با " تهدیدهای مداوم علیه همسایگان و منافع ایالات متحده در سراسر منطقه" پاسخ داد.
ترمپ گفت " موضع من بسیار ساده است. هرگز نمی توان به حامی شماره یک دهشت افگنی در جهان اجازه داد که خطرناک ترین سلاح را در اختیار داشته باشد."
ایالات متحده و اسرائیل در جریان یک جنگ دوازده روزه در ماه جون به سایتهای هسته ای ایران حمله کردند.
ترمپ گفت که ایران بسیاری از فرماندهان ارشد نظامی خود را در طول جنگ از دست داده و ظرفیت غنی سازی هسته ای آن "تخریب" شده است.
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، روز یکشنبه در نامه ای به آنتونیو گوتیرش، منشی عمومی سازمان ملل، از بازگرداندن تحریم های هسته ای انتقاد کرد و گفت که روند بازگشت تحریمها " باطل و بی اعتبار" است. ایران و اداره بینالمللی انرژی اتمی در این ماه از دستیابی به توافقی برای از سرگیری بازرسیها از تأسیسات و برنامههای هسته ای تهران خبر دادند.
استیف ویتکوف، فرستاده ایالات متحده برای ماموریتهای صلح، بازگشت تحریم ها را در صورت ناکامی مذاکرات با ایران " داروی مناسب" توصیف کرد.
