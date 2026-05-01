ریچارد لینزی، نمایندۀ ویژۀ بریتانیا در امور افغانستان که در دیدار با مقامهای طالبان ضمن ابراز نگرانی جدی کشورش در مورد محدودیتهای طالبان بر زنان و دختران گفته است که در صورت محرومیت زنان از کار، آموزش و مشارکت در جامعه، افغانستان به رفاه و ثبات دست یافته نمیتواند.
لینزی در سفر به کابل و دیدار با مقامهای ارشد طالبان به شمول معاون اقتصادی و وزیران خارجه و داخلۀ حکومت این گروه و نیز ملاقات با نمایندگان جامعۀ مدنی، این نگرانیها را ابراز کرده است.
لینزی گفته است که در این دیدارها با تاکید بر حکومتداری فراگیر و پیشرفت در زمینۀ حقوق بشر به عنوان عنصر اساسی روابط افغانستان با جامعۀ جهانی از حکومت طالبان خواسته است تا گامهای عملی را در زمینۀ بهبود وضعیت حقوق بشر و مبارزه با تروریزم بردارد.
این دپلومات بریتانیایی همچنان خواستار کاهش تنش میان افغانستان و پاکستان و بازگشایی فوری گذرگاههای مرزی شده و هشدار داده است که تداوم این وضعیت میلیونها افغان نیازمند به ویژه زنان و کودکان را از دسترسی به خدمات نجاتبخش محروم میکند.
