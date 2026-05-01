نمایندۀ بریتانیا: بدون مشارکت زنان افغانستان به ثبات دست یافته نمی‌تواند

ریچارد لینزی، نمایندۀ ویژۀ بریتانیا در امور افغانستان
ریچارد لینزی، نمایندۀ ویژۀ بریتانیا در امور افغانستان

ریچارد لینزی، نمایندۀ ویژۀ بریتانیا در امور افغانستان که در دیدار با مقام‌های طالبان ضمن ابراز نگرانی جدی کشورش در مورد محدودیت‌های طالبان بر زنان و دختران گفته است که در صورت محرومیت زنان از کار، آموزش و مشارکت در جامعه، افغانستان به رفاه و ثبات دست یافته نمی‌تواند.

لینزی در سفر به کابل و دیدار با مقام‌های ارشد طالبان به شمول معاون اقتصادی و وزیران خارجه و داخلۀ حکومت این گروه و نیز ملاقات با نمایندگان جامعۀ مدنی، این نگرانی‌ها را ابراز کرده است.

لینزی گفته است که در این دیدارها با تاکید بر حکومت‌داری فراگیر و پیشرفت در زمینۀ حقوق بشر به عنوان عنصر اساسی روابط افغانستان با جامعۀ جهانی از حکومت طالبان خواسته است تا گام‌های عملی را در زمینۀ بهبود وضعیت حقوق بشر و مبارزه با تروریزم بردارد.

این دپلومات بریتانیایی همچنان خواستار کاهش تنش میان افغانستان و پاکستان و بازگشایی فوری گذرگاه‌های مرزی شده و هشدار داده است که تداوم این وضعیت میلیون‌ها افغان نیازمند به ویژه زنان و کودکان را از دسترسی به خدمات نجات‌بخش محروم می‌کند.

