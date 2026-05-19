راه اندازی طرح ۵۲۹ میلیون دالری ملل متحد برای کمک به ۲.۷ میلیون عودت کنندۀ افغان

سازمان ملل متحد طرحی را برای رسیدگی به کم و بیش ۲.۷ میلیون مهاجر عودت کنندۀ افغان که انتظار می‌رود تا پایان سال روان میلادی از ایران و پاکستان به افغانستان برگردند، راه اندازی کرده است.

هیات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) گفته است که این طرح با هزینۀ بیش از ۵۲۹ میلیون دالر، عودت کنندگان افغان را از لحظۀ ورود به کشور شان تا زمان ادغام مجدد آنان به جوامع میزبان در داخل افغانستان زیر پوشش قرار خواهد داد.

یوناما گفته است که از سپتمبر ۲۰۲۳ تا کنون نزدیک به ۵.۹ میلیون مهاجر افغان و تنها در سال ۲۰۲۵ کم و بیش ۲.۹ میلیون مهاجر، عمدتاً از ایران و پاکستان، به افغانستان برگشته اند. بر اساس آمار این نهاد سازمان ملل متحد، تنها در چهار ماه نخست سال ۲۰۲۶ حدود ۶۰۰هزار عودت کننده به افغانستان باز گشته اند.

تاج‌الدین اویوال، سرپرست هماهنگ‌ کنندۀ مقیم و امور بشردوستانۀ ملل متحد در افغانستان گفت: "این یک رویداد مرزی کوتاه مدت نیست. این یک چالش عمیق جمعیتی و انکشافی است که مستلزم رسیدگی و پاسخ پایدار، اصولی، و کاملاً تمویل شده است."

یوناما گفته است که نزدیک به ۱۰۱ میلیون دالر پول شامل در این طرح در نقاط رسمی مرزی افغانستان با ایران و پاکستان برای کمک‌های حیات بخش از جمله کمک نقدی، خدمات صحی، تغذیه، محافظت، آب آشامیدنی، بهداشت و حمل و نقل مصرف می‌شوند.

به همین ترتیب، بیش از ۴۲۵ میلیون دالر شامل در این طرح در ساحات میزبان برای احیای دسترسی به خدمات ضروری، به شمول صحت و بهداشت، ایجاد فرصت‌های اقتصادی و معیشت، تضمین حقوق مسکن و زمین با "محوریت محافظت، تساوی جنسیتی و انسجام اجتماعی" به مصرف خواهد رسید.

ملل متحد گفته است که یکجا با سازمان‌های غیردولتی همکار، از مراجع تمویل کننده می‌خواهد تا این طرح را به گونۀ کامل تمویل کنند تا به گفتۀ این سازمان از وخامت بحران بشری و محافظتی جلوگیری شود و اساسی برای بهبود و ادغام مجدد پایدار برای میلیون‌ها افغان ایجاد شود.