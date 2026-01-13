یونیسف خواستار۹۵۰ میلیون دالر کمک بشری برای افغانستان شد

صندوق پولی سازمان ملل متحد برای کودکان (یونیسف) گفته است که مردم افغانستان هنوز هم با چندین بحران مرتبط به هم روبرو اند و این اداره خواستار ۹۵۰ میلیون دالر کمک بشری برای رسیدگی به نیازمندان در افغانستان در سال ۲۰۲۶ شده است.

یونیسف با نشر گزارشی گفته است که در سال ۲۰۲۶ حدود ۲۱.۹ میلیون نفر در افغانستان به شمول ۱۱.۶ میلیون کودک به کمک بشری نیازمند خواهند بود.

بر اساس این گزارش که روز سه شنبه ۱۳ جنوری نشر شد، یونیسف گفته است که با این کمک ۹۵۰ میلیون دالری، به ۱۲میلیون نیازمند در افغانستان، به شمول ۶.۵ میلیون کودک، کمک‌های نجات بخش و خدمات اساسی ارایه خواهد شد.

این نهاد سازمان ملل متحد گفته است که آفات طبیعی، تنگ شدن فضای محافظتی، اقتصاد شکنند، دسترسی محدود به خدمات اساسی، رویدادهای ناشی از تغییر اقلیم، در کنار بیش از چهار دهه جنگ، همه دست به دست هم داده و مانع بهبود وضعیت بشری در افغانستان شده است.

یونیسف گفته است که بحران محافظتی در افغانستان رو به عمیق شدن است و زنان سنین باروری، کودکان، جوانان و گروه‌های در حاشیه رانده شده به گونۀ فزاینده در معرض خطر قرار می‌گیرند.

به گفتۀ این نهاد ملل متحد، زنان و دختران با بحران نظام‌مند محرومیت از حقوق شان روبرو اند، به گونه‌ای که محرومیت آنان از آموزش و مشارکت در نیروی کار، یکجا با مقررات محدودکنندۀ طالبان بر زندگی مردم، خطرات محافظتی را تشدید کرده و تاب‌آوری کشور را در درازمدت تهدید می‌کند.

بر اساس گزارش یونیسف، تاثیرات محدودیت‌های طالبان بر مردم افغانستان، برای چندین نسل ادامه خواهد یافت.

با وصف وخامت وضعیت بشری، یونیسف گفته است که حضور مداوم این سازمان در افغانستان برای فراهم آوری خدمات ضروری و محافظت از آسیب‌پذیرترین افراد، حیاتی است.

سازمان ملل متحد و ادارات همکار این سازمان هشدار داده اند که وضعیت در افغانستان در سال ۲۰۲۶ نیز در زمرۀ یکی از بزرگترین بحران‌های بشری در جهان باقی خواهد ماند.

سازمان ملل متحد در پلان پاسخگویی برای بحران بشری در افغانستان در سال ۲۰۲۶ خواستار ۱.۷۱ میلیارد دالر شده است.