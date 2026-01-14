کمیتۀ بین‌المللی نجات با نشر ارزیابی جدید از وضعیت بشری در افغانستان گفته است که گرسنگی در این کشور افزایش یافته است و به گفتۀ این نهاد اگر بودجۀ لازم برای کمک‌های بشری به مردم افغانستان تامین نشود، پیامدهای آن "فاجعه‌بار" خواهد بود.

ارزیابی کمیتۀ بین‌المللی نجات نشان می‌دهد که۱۷ میلیون نفر در افغانستان با گرسنگی و از این میان ۴.۷ میلیون نفر – بیش از ده درصد جمعیت – به ویژه زنان و کودکان با خطر قحطی روبرو اند.

کمیتۀ بین‌المللی نجات تخمین زده است که حدود ۱.۲ میلیون زن باردار یا شیرده در افغانستان در سال ۲۰۲۶ با سوتغذیۀ حاد روبرو اند.

این ارزیابی با اشاره به افزایش نرخ موادغذایی و کاهش درآمد خانواده‌ها در افغانستان گفته است که کم و بیش ۳.۷ میلیون کودک زیر سن پنج سال از سوتغذیه حاد رنج می‌برند که یک سوم آنان سوتغذیه حاد را تجربه می‌کنند.

بر اساس این ارزیابی، برگشت حدود سه میلیون مهاجر افغان از ایران و پاکستان وضعیت بشری را در افغانستان که از قبل به دلیل دهه‌ها جنگ و نابسامانی اقتصادی، خشک‌سالی و آفات طبیعی دچار بحران بود، وخیم‌تر کرده است.

لیزا اووین، مسوول کمیتۀ بین‌المللی نجات در افغانستان، گفت: "گرسنگی حاد یک آزمون دوامدار در افغانستان است، اما آخرین آمار نمایانگر وخامت بی‌پیشینۀ نیازهای بشردوستانه است. با آمدن زمستان، خانواده‌های بیشتری در آستانۀ قحطی قرار خواهند گرفت، اما پاسخگویی بشری در افغانستان همچنان با کاهش شدید بودجه روبرو است."

پس از حاکم شدن طالبان بر افغانستان در اگست ۲۰۲۱ کمک‌های بشری بین‌المللی به آن کشور کاهش چشمگیری یافت و بحران شدید بشری دامنگیر افغان‌ها شد.

اووین گفته است که اعاده نشدن این کمک‌های بشری به مردم افغانستان "پیامدهای فاجعه‌باری" خواهد داشت. او گفت: "رهبران جهان نباید چشم بردارند. بودجه بشردوستانه باید به صورت عاجل افزایش یابد تا افغان‌ها از پرتگاه قحطی بیرون کشیده شوند."

صندوق پولی سازمان ملل متحد برای کودکان (یونیسف) نیز روز سه شنبه با نشر گزارشی گفت که در سال ۲۰۲۶ حدود ۲۱.۹ میلیون نفر در افغانستان به شمول ۱۱.۶ میلیون کودک به کمک بشری نیازمند خواهند بود.

سازمان ملل متحد و ادارات همکار این سازمان هشدار داده اند که وضعیت در افغانستان در سال ۲۰۲۶ نیز در زمرۀ یکی از بزرگترین بحران‌های بشری در جهان باقی خواهد ماند.

سازمان ملل متحد در پلان پاسخگویی برای بحران بشری در افغانستان در سال ۲۰۲۶ خواستار ۱.۷۱ میلیارد دالر شده است.